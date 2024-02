Los Juegos Paralímpicos tienen seis meses por delante para vencer y convencer

¿Estarán las gradas llenas? ¿Será la ciudad lo suficientemente accesible para los competidores y visitantes? ¿La gente vibrará con los campeones? Las preguntas se agolpan a seis meses de esos Juegos, que tendrán su ceremonia de apertura en la Plaza de la Concordia y que durante once días deben atraer la atención mundial.



El número de asientos vacíos en las tribunas será algo especialmente escrutado. Será el indicador más claro de si esos Juegos han conseguido generar el gancho popular que los organizadores pretenden.



Según los últimos datos brindados por el Comité de Organización a la AFP, la pasada semana, más de 870.000 entradas (de un total de 2,8 millones) han sido por ahora vendidas o atribuidas, es decir, alrededor del 23%.



- Venta "tardía" -

"Es una curva de venta normal para los Juegos Paralímpicos", explicó Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional. "Sabemos que las cosas se van a acelerar a medida que se acerquen los Juegos", confía.



De la misma opinión es Tony Estanguet, presidente del Comité de Organización, según sus palabras en un encuentro con la prensa en diciembre.



"Tradicionalmente, en todas las últimas ediciones de los Juegos (Paralímpicos), un poco menos de la mitad de las entradas se venden en el momento de los Juegos Olímpicos, de manera muy tardía, y es muy probable que no haya una excepción", apuntó.



Nuevas campañas de comunicación en torno al evento se lanzarán próximamente. El Comité de Organización se ha propuesto continuar con su trabajo de promoción ante el gran público para dar a conocer las particularidades de los Juegos y su sistema de clasificación.



Para conseguir atraer a los espectadores a los lugares de competición, París, señalada a menudo por sus numerosos obstáculos en los transportes, deberá afrontar el desafío de ser más accesible. Solamente un 14% de su red de metro, muy antigua, será accesible de aquí a los Juegos Olímpicos.



"Se señala mucho a París diciendo que no estará adaptada, pero no sé quién podía esperar que todos los metros lo estuvieran para París-2024", relativiza en declaraciones a la AFP Dimitri Jozwicki, atleta velocista paralímpico.



"Por contra, si esto permite que nos demos cuenta de que no estamos adaptados y después se ponen en marcha las medidas para solucionarlo, entonces París-2024 habrá servido para algo", añadió.



- Recibimiento y acompañamiento -

Según Ludivine Munos, responsable de la integración paralímpica en el seno del Comité de Organización, además de los transportes colectivos las personas discapacitadas "tienen tres modos de venir a los Juegos".



"Ya sea en el autocar puesto por IDFM (Île-de-France Mobilités, la entidad regional de transportes) y que va a permitir venir a las sedes a partir de las grandes estaciones, ya sea llegando mediante taxi, VTC o vehículo personal hasta una zona muy cercana al último control de seguridad antes de la entrada".



La última manera, para las personas en silla de ruedas, será "estacionar en el lugar ya que habrá plazas disponibles para las personas que tengan entradas para silla de ruedas".



Existirán posibilidades de recibimiento y acompañamiento hasta la localidad correspondiente y se han preparado herramientas destinadas a los espectadores, como la audiodescripción durante las pruebas, que está ahora en fase de desarrollo.



Desde el punto de vista de los alojamientos en la región de París, la presidenta de la asociación APF France Handicap, Pascale Ribes, destaca el número "muy limitado" de habitaciones adaptadas: "2.950 habitaciones", según su conteo, "cuando esperamos entre 4.000 y 5.000 personas en silla de ruedas cada día durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos".



La plataforma Accès-Libre, impulsada por el gobierno, debería permitir censar los lugares accesibles (hoteles, restaurantes, WC públicos) en la ciudad, como ayuda extra para competidores y visitantes.