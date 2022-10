Los Lakers encajan su tercera derrota ante los Blazers de Lillard

Los Angeles Lakers cayeron este domingo en su cancha 106-104 ante los Portland Trail Blazers de Damian Lillard, que brilló con 41 puntos, y recrudecieron su crisis al sumar un pleno de tres derrotas en este inicio de temporada de la NBA.



LeBron James llegó a 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias pero falló el último tiro que hubiera enviado el juego a la prórroga.



El pívot Anthony Davis, la otra estrella angelina, estuvo intratable en la pintura con 22 puntos, 10 rebotes y 6 tapones pero los Lakers se vieron lastrados por otro mediocre partido de Russell Westbrook (10 puntos en 4/15 en tiros de campo) y la falta de apoyo de su banquillo.



Tras fracasar la pasada temporada quedando fuera de playoffs, los Lakers siguen sin recuperar el rumbo en este pésimo arranque de campaña.



El equipo angelino, que despidió al técnico Frank Vogel pero apenas hizo cambios en la plantilla, ha caído ya ante los Warriors, sus vecinos Clippers y ahora ante los Blazers, que suman en cambio tres victorias impulsados por el regreso de Lillard tras su lesión.



El público del Crypto.com Arena asistió con frustración a jugadas tan erráticas como un lanzamiento desde casi medio campo de LeBron James que no tocó el aro o un precipitado tiro de media distancia de Westbrook errado a 27 segundos del final.



El fallo de Westbrook irritó tanto a sus aficionados como al propio LeBron James, que todavía no se había incorporado al ataque y tuvo que dar media vuelta con gestos de frustración.



Los Lakers llegaron a tener una ventaja de 8 puntos (98-90) a falta de cuatro minutospero Lillard acortó terreno con 7 puntos seguidos y luego clavó un espectacular triple que puso a los Blazers por delante 104-102 con solo 12 segundos en el reloj.



LeBron James empató en la siguiente acción pero, tras una canasta de Jerami Grant para Portland, se jugó la última posesión con un arriesgado tiro lanzándose hacia atrás que no entró y selló el triunfo visitante.



- Westbrook en la mira -

Los Lakers tienen ahora unos días de descanso antes de intentar acabar con su racha negativa el miércoles ante los Denver Nuggets.



El gran señalado es Westbrook, MVP de la NBA en 2017 y con un salario de 47 millones de dólares esta campaña.



El rendimiento del base se ha venido abajo en Los Ángeles hasta promediar en estos tres primeros partidos 10,3 puntos con un 28% de tiros de campo y un 8,3% en triples (1 de 12).



Tras la derrota, LeBron James trató de eludir las preguntas sobre las malas decisiones de su compañero de equipo en los finales de partido.



"No estoy aquí para hacer eso (...) Simplemente no los metimos", dijo el alero sobre los tiros en la recta final.



Westbrook "tuvo algunas buenas posiciones de tiro pero no pudo meterlos. En defensa, no pudimos frenarles en varias acciones. Y Dame (Lillard) fue Dame en la recta final".