Los mejores nadadores de Bolivia se citan en Trinidad

Desde este miércoles hasta el sábado, la piscina Santísima Trinidad de la capital beniana será sede del Campeonato Nacional Interclubes Liga A de Natación, que contará con la participación de 321 nadadores, entre damas y varones, según informó la Federación Boliviana de Natación (Febona).

Muchos de los participantes buscarán marcas mínimas para clasificarse al Sudamericano Juvenil de Lima, Perú, del 30 de octubre al 14 de noviembre.

Dicho Sudamericano tenía que llevarse a cabo en Santa Cruz, pero debido a que la piscina de la Villa Deportiva Abraham Telchi no se encuentra en condiciones de albergar un campeonato oficial, Bolivia perdió la sede que acogió Perú.

De los 12 clubes que conforman la Liga A, nueve viajaron a Trinidad con sus mejores elementos. Tiburones, Delfines, Tritones y Pirañas, de Cochabamba; Samix y Medley, de Santa Cruz; Delfines y Los Sargentos, de La Paz; además del anfitrión Náutico.

“La Liga A originalmente tenía 12 clubes, pero solo estarán nueve porque el Club Petrolero de La Paz se dividió y se transformó en The Strongest, que se fue a la Liga C; mientras que Acuatic Center de Tarija y Orcas de Sucre no podrán estar presentes por diferentes motivos”, explicó Pedro Cervantes, presidente de la Febona.

Desde 2019 existen la Liga A, B y C. “Las Ligas A y B originalmente tienen a 12 clubes, mientras que en el C hay 25. También hay ascensos y descensos. Al final de temporada los dos mejores de la C pasan al B, los dos últimos bajan al C y lo mismo pasa del A y B”, explicó Cervantes.

Se realizarán 152 pruebas individuales y de relevos a lo largo de las cuatro jornadas. Por las mañanas serán las eliminatorias y en las noches las finales.

