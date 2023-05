Los Warriors sobreviven a unos Lakers en vilo por la lesión de Davis

Los Golden State Warriors esquivaron este miércoles la eliminación al vencer 121-106 a Los Angeles Lakers, que sufrieron la lesión de su figura Anthony Davis, mientras los New York Knicks ganaron a los Miami Heat y también alargaron su serie de playoffs de la NBA.



Los Warriors, vigentes campeones de la NBA, sobrevivieron a la primera de las tres oportunidades de clasificación con las que cuentan los Lakers y se acercaron 3-2 en esta semifinal de la Conferencia Oeste.



LeBron James (25 puntos y 9 rebotes) y sus Lakers tendrán otra ocasión de avanzar el viernes frente a su público pero por el momento están en alerta máxima por el estado de Anthony Davis, quien recibió el miércoles un codazo involuntario en la sien del pívot rival Kevon Looney.



Davis se retiró del partido a falta de siete minutos y medio para el final cuando sumaba 23 puntos y 9 rebotes. Una eventual baja del pívot en el sexto partido del viernes podría facilitar un vuelco en esta eliminatoria en la que los Lakers gozaban de una contundente ventaja de 3-1.



Los Lakers no emitieron ningún reporte médico sobre Davis tras el juego pero el entrenador Darvin Ham aseguró ante la prensa que su jugador "parece estar ya bien, ese es su estatus ahora mismo".



"No vi el golpe (...) Pero el equipo médico dice que está mejor y eso es lo más importante", dijo LeBron James, con la mente puesta en finiquitar la serie ante su afición.



"Cada momento trae su propio desafío", afirmó. "El viernes es una oportunidad para ver quiénes somos y de lo que estamos hechos".



Por los Warriors, Stephen Curry volvió a ser el líder con 27 puntos y 8 asistencias pero, a diferencia de los últimos partidos, estuvo bien secundado por varios de sus compañeros.



El alero Andrew Wiggins logró 25 tantos y el ala-pívot Draymond Green estuvo inusualmente activo en ataque con 20 tantos, su segunda mayor marca de toda la temporada, 10 rebotes y 4 asistencias.



"Solo queríamos ganar y darnos una oportunidad, sabiendo que tenemos un gran sexto partido en Los Ángeles y que, obviamente, lo necesitamos para seguir con vida", declaró Curry.



- "Siempre creemos" -

Sin margen de error, los Warriors arrancaron el juego con fuerza y controlaron el marcador con apenas un breve paréntesis en el inicio del segundo cuarto.



Los Lakers habían contado en la primera mitad con un inspirado Dennis Schröder pero en la segunda LeBron y Davis estuvieron demasiados solos para contener un acelerón de los Warriors hasta los 18 puntos de ventaja.



Aún así, el equipo angelino se negó a tirar la toalla y se mantuvo siempre a una distancia amenazante para los locales hasta que llegó la lesión de Davis.



Cuando ambos luchaban por ganar la posición bajo el aro, Looney golpeó con el codo en la cabeza a Davis, quien dejó el partido cuando los Warriors ganaban por 13 puntos (101-88).



Tras unos minutos aparentemente aturdido en el banquillo, el pivot se retiró caminando al túnel de vestuarios. Según la cadena TNT, Davis fue después trasladado en silla de ruedas al vestuario tras una primera evaluación que no habría detectado una conmoción cerebral. Posteriormente el pívot abandonó el Chase Center por sus propios medios.



Los Warriors están ahora obligados a ganar en el Crypto.com Arena angelino, donde los Lakers tienen un balance inmaculado de 5-0 en estos playoffs, para seguir soñando con remontar la desventaja de 3-1, una hazaña que solo ha sucedido 13 veces en la historia.



"Siempre creemos en nosotros, basándonos en el éxito que estos jugadores han tenido y la confianza que han construido", recalcó Steve Kerr, el técnico que ha dirigido a Golden State a cuatro anillos.



- Knicks fuerzan el sexto partido -

En el primer partido de la jornada, los New York Knicks vencieron 112-103 a los Miami Heat y se acercaron 3-2 en esta semifinal del Este de la mano de su base Jalen Brunson, que anotó 38 puntos sin un minuto de descanso.



Los Heat de Jimmy Butler, que terminó con 19 puntos y 9 asistencias, pugnaron hasta el final por finiquitar la eliminatoria en el emblemático Madison Square Garden y ahora tendrán una segunda oportunidad el viernes en su cancha.



En un juego de máxima tensión, los Knicks fueron capaces de resistir la embestida final de los Heat, que amagaron con otra de sus fulminantes remontadas de playoffs.



De la mano de Butler y el escolta suplente Duncan Robinson, que logró 17 puntos con 5 triples en 22 minutos, los Heat redujeron una desventaja de 19 puntos en el tercer cuarto hasta forzar un final apretado que los locales solventaron gracias a su acierto desde la línea de tiro libre.



Con los Knicks contra las cuerdas, su técnico Tom Thibodeau hizo jugar 48 minutos a Brunson, que terminó con 38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, y al escolta Quentin Grimes (8 tantos), que logró un robo decisivo a Butler.