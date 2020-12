Marco Bulacia: “Demostré que soy un piloto completo”

Escucha esta nota aquí

A sus 20 años, Marco Bulacia tiene una gran proyección deportiva envidiable. Este sábado aseguró el subcampeonato mundial de rally, lo que originará que las grandes marcas del automovilismo deportivo hayan puesto su mirada en este joven piloto boliviano, que sin ningún reparo compitió de igual a igual con reconocidas y experimentadas figuras de esta actividad tuerca.

DIEZ conversó con él luego de la culminación del Rally de Monza, la última carrera del calendario mundial.

- ¿Qué te deja el Rally de Monza?

Estoy contento con mi rendimiento porque afronté una carrera con una ruta de solo asfalto. Tenía poca experiencia en esta modalidad. Ha sido un rally muy complicado; incluso los pilotos con gran experiencia lo han manifestado. También me complace el haber demostrado que también soy rápido en el asfalto.

- Te codeaste con pilotos experimentados, ¿lo hace especial este momento?

Estoy acostumbrado a competir con pilotos de gran jerarquía y mayores que yo, ya que desde que empecé hace tres años he sido siempre el corredor de menor edad.

- ¿Fue difícil lograr el título?

Estoy contento con el subcampeonato. Obviamente quería el título, pero en esta competencia tuvimos muchos problemas.

- ¿Cómo calificás tu duelo con el finlandés Jari Huttunen, que al final se quedó con el título mundial?

Huttunen ha sido superior; ha tenido mucha constancia en las competencias. Tiene méritos el título que ganó. Es un piloto constante y muy rápido.

- ¿Qué te espera el próximo año?

No tengo nada planificado para las competencias del próximo año, pero sería interesante volver a correr en el calendario italiano, tomando en cuenta que este año fui campeón en este país. Quizás la próxima temporada apuntaría ya a las carreras sobre asfalto, ya no sobre tierra, que es donde mejor me desenvuelvo y he corrido más tiempo. En las próximas dos semanas nos organizaremos para planificar lo que haremos el 2021.

- Hemos comprobado que la prensa internacional te siguió bastante. Ahora sos más conocido. ¿Qué sensación te deja?

Es cierto, para mí ha sido una vitrina esta temporada internacional porque me han visto correr las marcas importantes del mundo. Les he demostrado que soy un piloto completo porque también soy rápido en rally sobre asfalto.

