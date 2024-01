¡Marcos Vásquez lo hizo! El boliviano retuvo el cinturón mundial de muay thai

“La pelea fue muy complicada, porque normalmente los rivales me ganan en alcance y tamaño y en esta ocasión fue lo mismo, así que tuve que ser inteligente para pelear y entrarle en el momento adecuado, el usaba bien los codos y me hizo tambalear un poco, me complicó, sobre todo el primer round, porque recibí un cabezazo y me hizo un corte, que eso en el muay thai es una desventaja y demuestra de que estás perdiendo. En el segundo round mantuve un poco la distancia, utilicé mi técnica y el tercer round lo dominé, fue así como obtuve el resultado”, dijo Vásquez a DIEZ.