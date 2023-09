Marcos Vásquez: “Ser campeón mundial de muay thai me abre muchas puertas”

Le llaman ‘Corazón de León’ y actualmente radica en Virginia, Estados Unidos, donde es parte del equipo The Little Giant Muay Thai.

Salí campeón nacional de Estados Unidos, había defendido mi título este año y me consagré bicampeón nacional de este país, fue por eso que me gané la plaza para pelear el campeonato mundial.

Antes había participado en campeonatos panamericanos y sudamericanos, obteniendo victorias y títulos, tengo varios torneos ganados y cuando vice a Estados Unidos lo comencé a hacer profesionalmente, no es la primera vez que peleó en este país, van como cuatro años que vengo peleando acá y fue por eso que me llegó la oportunidad.

Me abre muchas puertas, porque este evento fue transmitido a nivel mundial y muchas organizaciones conocidas están expectantes de este evento en el que gané. Mucha gente ya me ha llamado para pelear en Europa, como en Inglaterra por ejemplo, para eventos más grandes, lo único que puedo hacer es seguir entrenando y que lleguen las oportunidades para estar listo para cuando sea necesario”.

Allá tampoco nadie me daba plata, entonces prefiero estar acá para que con un poco de trabajo pueda sustentar todo, aunque este un poco apretado, ya que en Bolivia no podía comprar ni pasajes para viajar al exterior, por eso que decidí quedarme en Estados Unidos, porque aquí encuentro la capacidad para evolucionar y seguir creciendo como deportista.

Mi actitud acá es que realmente trabajo duro en el acondicionamiento físico y en el muay thai, mis entrenadores siempre destacan que nunca me quejo del entrenamiento, por más duro que sea. Mi principal arma que tengo son las patadas a las piernas y lo que necesito trabajar es el boxeo, algo que lo tenía trabajado, pero ahora dejé un poco de lado y por eso tengo que enfocarme en el boxeo para ser un deportista más completo y no tener fallas a la hora de las peleas.

Para mí es un orgullo, no es por recibir aprobación de nadie ni recibir apoyo de nadie, porque no pienso pedir apoyo a nadie, para mí es un orgullo representar a Bolivia porque siempre que he salido afuera de Bolivia me han subestimado, han dicho ‘es boliviano, no va a pasar nada’ pero siempre yo he estado con la mentalidad diferente, aunque nos subestimen.