María José Vargas, nueva número 1 del ráquet mundial: "Es algo que siempre soñé"

“Muy feliz y agradecida con toda mi familia y mi equipo. Esto es un logro de varias personas, es algo que siempre soñé desde que era chica, fue un camino largo y duro pero los sueños se pueden lograr con esfuerzo, pasión, compromiso y disciplina. La persona más clave de mi éxito es mi marido (Pablo Guardia), es la persona que más me apoya”, dijo Vargas en contacto telefónico a DIEZ, pues ella se encuentra aún en Estados Unidos.

María José es madre de María Victoria, Julián y Leandro, quienes son su fuente de inspiración y no deja de dar gracias a sus padres que le "enseñaron a soñar", según sus propias palabras.