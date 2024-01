Marin Cilic, el otro gran regreso en el circuito ATP

Fue operado y ha necesitado doce meses para recuperarse. Casi un año en el que se ha planteado varias veces si su carrera estaba terminada, pero el gigante (1,98 metros) croata no se rindió y está en Hong Kong para iniciar su año con ilusiones renovadas.

Después de su operación solo disputó un partido en el circuito principal ATP, en el torneo de Umag ante sus compatriotas, pero fue derrotado allí en dos sets en primera ronda. No estaba preparado y regresó a la convalecenci a soñando con una reaparición de verdad.

"Me operé del menisco y he tenido luego problemas de cartílago", cuenta.

Caído al puesto 674º en el ranking mundial, dos por debajo de Rafa Nadal, Cilic no se ha visto favorecido por sorteo del torneo de Hong Kong, donde en la primera ronda tendrá un adversario duro, el alemán Jan-Lennard Struff (25º del mundo).

Para esta nueva fase, prefiere no fijarse objetivos precisos.

"Tuve la fortuna durante muchos años de no sufrir lesiones graves", dijo. El año que termina ha sido por lo tanto un contraste: "Si tengo la posibilidad de jugar, estaré feliz de verdad. Si no, si las cosas van mal, pues bueno, así será", afirmó con cautela.