Melina Zurita busca apoyo para competir en el Panamericano de Tiro con Arco

“Esperé, escribí, volví a escribir, llamé. Ignoraron muchos de mis mensajes, y muchas de las veces que llamé, el celular estaba apagado. El día que sí me contestaron, lo primero que me preguntaron fue si había ido a los Juegos Sudamericanos en Asunción. No, no fui a pesar de ser la segunda clasificada por una reducción de plazas para el evento. Me dijeron que pronto tendrían una respuesta… Volví a llamar. Apagado. Dejé un mensaje. Nada. Al fin, volví a llamar (el martes), y después de dos llamadas sin contestar, me devolvieron la llamada. Me dijeron que mi solicitud fue rechazada. Que todas mis medallas son nacionales, y el programa es para (hago una paráfrasis) ‘deportistas competitivos’. Que mi última participación internacional fue el 2018 (perdón por no estar nadando en la abundancia para viajar a todo lado cuando se me pegue) y ‘estamos en el 2022’ (con una pandemia en medio de eso)”, publicó Melina.