Mónica Poveda, ex tenista boliviana, hizo podio en el mundial de triatlón

Escucha esta nota aquí

Mónica Poveda fue una destacada tenista boliviana, que desde hace 23 años radica en Estados Unidos. Ahora practica triatlón y hace unos días logró subir al podio en el mundial de triatlón de media distancia denominado Challenge The Championship, en Samorín, Eslovaquia. Quedó en el tercer puesto de la categoría 40-44 años.

Nació en Sucre y en todos los eventos en los que participó como tenista llevó la bandera de Bolivia, pero en este evento de triatlón representó a Estados Unidos.

“Cuando me inscribí para la clasificatoria me preguntaron el lugar de mi residencia y yo dije en Miami, Estados Unidos, es por eso que aparezco como representante de Estados Unidos y no me di cuenta de que eso iba a quedar así”, dijo Mónica a DIEZ en contacto telefónico.

En estas pruebas de media distancia, los triatletas deben cumplir con 1,9 km de nado, 90 km de bicicleta y 21,1 de carrera. Mónica terminó el recorrido con un tiempo de 4 horas y 56 minutos, lo que le permitió ganarse un lugar en el podio.

“Se siente increíble, porque los entrenamientos para estas carreras son brutales. Creo que la disciplina y la fuerza mental me ayudaron con más del cien por cien de lo que me esperaba, porque yo venía sin expectativas. Más allá del nombre es una representación a Bolivia, estará en el papel el nombre de Estados Unidos, pero yo representó a Bolivia y eso para mí es un orgullo”, expresó Poveda.

La vencedora de la prueba fue la alemana Grazina Bury, que paró el cronómetro en 4h50’15”, y en el segundo lugar se ubicó la británica Kerry McGawley con un tiempo de 4h54’58”.

En 2018, Mónica comenzó a practicar triatlón y desde 2019 participa en pruebas de media distancia, en las que ha logrado subir al podio de vencedores en cuatro oportunidades.

Por ahora, nuestra compatriota se queda en Europa, entre Austria y Suiza, ya que en una semana competirá en el mundial de larga distancia en Ámsterdam, Países Bajos, donde debe completar 3,8 km nado, 180 km bicicleta y 42.2 km de carrera.

Carrera en el tenis

Mónica Poveda se inició en el tenis cuando tenía 7 años y medio. Llegó a convertirse en la mejor de nuestro país. Jugó muchos torneos internacionales y fue la número 1 en todas la categorías en las que compitió: 12 años, 14, 16 y 18, además de la categoría profesional.

Comenzó en su tierra natal, Sucre, ciudad donde nació su padre. A los 10 años se fue a vivir a Cochabamba, de donde es oriunda su mamá, y ahí logró perfeccionar su tenis hasta convertirse en la mejor de Bolivia.

“La verdad que en el tenis me fue muy bien y gracias a una beca me fui a estudiar a la universidad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos”, cuenta. En dicha universidad estudió administración de sistemas informáticos y después la carrera de finanzas y economía.

El año que terminó su carrera universitaria, Mónica quedó como la Jugadora del Año de la Conferencia Atlética Occidental. Marcó varios récords en la Copa Federación (torneo de selecciones para damas) como la mayor cantidad de victorias totales (29), victorias individuales (17), la segunda mayor cantidad de victorias totales de dobles (12) y la mayor cantidad de años jugados (7).

Actualmente trabaja como administradora de carteras de inversiones y el tiempo que puede lo dedica a entrenarse para las competencias de triatlón. Toda una apasionada del deporte.

Lea también Blooming Juan Sebastián Peña es el nuevo presidente de Blooming Superó en la votación a Roger Bello. Las elecciones de la academia cruceña se llevaron a cabo este sábado. La gestión es por cuatro años

​