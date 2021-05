Nadal se estrelló ante Zverev en los cuartos de final en Madrid

Escucha esta nota aquí

El alemán Alexander Zverev, sexto del ránking ATP, derrotó este viernes al número dos del mundo, Rafael Nadal, por un doble 6-4, metiéndose en las semifinales del torneo de Madrid, donde le espera Dominic Thiem.

Nadal, cinco veces ganador del Masters 1000 de Madrid, vuelve a quedarse a las puertas de unas semifinales esta temporada, después de caer en cuartos en Montecarlo, en la apertura de su temporada en tierra batida.

El español había llegado a Madrid optimista, después de vencer en Barcelona, pero su progresión se ha visto detenida por su primera derrota sobre polvo de ladrillo a manos de Zverev.

"Durante la semana había hecho todo bien y hoy las cosas han empezado igual, pero a la hora de la verdad, en los momentos en que tenía que decidir el set, lo he hecho todo mal", dijo Nadal, principal favorito del torneo.

El balear se vio superado por la firmeza del alemán, quinto cabeza de serie y ganador en 2018 del Masters 1000 de Madrid.

- 'Me ha faltado' -

"A día de hoy me ha faltado y voy a trabajar para que no me falte en los próximos días", afirmó Nadal que apunta ahora a Roma, antes de defender su reinado en Rolando Garros.

Zverev se impuso en un partido de mucha tensión, que evidenciaron los dos contendientes con varios errores.

En la primera manga, Nadal logró romper en blanco para ponerse 4-2, pero su rival le devolvió inmediatamente la rotura para 4-3 y empatar con su servicio 4-4.

El alemán volvió a romper aprovechando las imprecisiones de Nadal, que concedió una doble falta, para ponerse 5-4 y cerrar el set con su saque.

Con 2-2 en la segunda manga, un Zverev muy sólido contó con dos bolas de rotura, de las que sólo necesitó una para ponerse 3-2 y afianzar la rotura con su servicio 4-2.

El español empezó a hacer visible su desesperación, incapaz de encontrar las grietas en el juego de su rival.

Nadal logró salvar dos bolas de break para acercarse a 4-3 y seguir resistiendo sólo para ver como en el último juego, Zverev certificó la victoria con su saque.

"Para ganar a Rafa en tierra en España, tienes que jugar tu mejor tenis. Estoy muy contento de haberlo hecho", afirmó Zverev tras el encuentro.

"Estoy haciendo un buen trabajo y espero seguir así en los próximos partidos", añadió Zverev que se verá en semifinales con Dominic Thiem, número cuatro del mundo.

Alemán y austríaco replicarán la final de 2018, que ganó Zverev a Thiem, vencedor este viernes del gran sacador estadounidense John Isner 3-6, 6-3, 6-4.

- 'En el buen camino' -

Isner empezó rompiendo pronto el saque de su rival para hacerse fuerte después con su servicio, sin conceder ni un punto de rotura para acabar cerrando la manga en el último juego con cuatro 'aces'.

En la segunda manga, con 2-2, Thiem logró levantar cuatro bolas de rotura para acabar poniéndose 3-2 y rompió en el siguiente para ponerse 4-2, ayudado por los errores de su rival.

Le bastó a Thiem mantener su saque, ante un Isner que dio un pequeño bajón, para forzar el tercer set.

Con 4-4 en la tercera manga, Thiem rompió el saque de Isner y después confirmó el 6-4 con su servicio para llevarse el encuentro en algo menos de dos horas.

"Todo está funcionando bien. Mi servicio hoy en algunas partes del partido fue muy bueno. Creo que estoy en el buen camino, aunque siempre hay mucho que mejorar", dijo Thiem, que vuelve a competir en Madrid tras un mes y medio alejado de las pistas.