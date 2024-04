Naiara Roca, la boliviana más destacada en los Juegos Bolivarianos de Sucre 2024, busca llegar a los Olímpicos

¿Cómo te sentís después de ganar las tres medallas?

“Estoy muy feliz y orgullosa por haber ganado esas medallas para Bolivia, y haber puesto al país en lo más alto.”



Las competencias fueron muy apretadas. En la primer victoria (100m pecho), ¿Cuándo supiste que ganaste? ¿Fue en la misma piscina?

“No. No vi el resultado inmediatamente, la pantalla estaba muy lejos. Salí de mi prueba y le fui a preguntar a mi entrenador. Ahí supe que había ganado el oro”



¿Qué te dicen en casa?

“En casa están muy orgullosos y están felices por mí, porque siempre están apoyándome en todos mis campeonatos. Siempre me están viendo mis padres, mis abuelos, mis tíos, toda mi familia”



¿Hace cuánto tiempo te fuiste de tu tierra natal (Trinidad, Beni)? ¿No se te cruza el ‘bichito’ de representarlos?

Yo me vine vivir a Santa Cruz a mis 12 años, y desde mis 13 compito para Santa Cruz. Cuando entrenaba en Trinidad, sí, quería representarlos.”



¿Sueles volver a Trinidad seguido? ¿Qué te dicen tus excompañeros o entrenadores?

“Cuando voy a Trinidad me junto con mis amigos, siempre comparto con mis entrenadores de allá y el Mr. Frías (su entrenador). Me gusta mucho el equipo que hay allá.”



¿De cómo se dio la oportunidad que vengas a Santa Cruz?

Por el trabajo de mi padre me vine a vivir a Santa Cruz



¿Qué competencias son las que más recuerdas? ¿Tenés en mente todas las que ganaste?

“Gané competencias nacionales, tengo récords nacionales, son como 150 medallas. A nivel internacional, mi primer medalla fue una de bronce en 2021 en el Sudamericano Juvenil; gané 100 metros pecho. También tengo en medallas en la Copa Pacífico en 2022 y 2023; allí gané oro, plata y bronce. También gané oro y plata en la Copa Fedusub de Chile”



¿Qué se le viene a Naiara Roca?

“Estoy entrenando para la liga A, que es en julio, en Villa Tunari”