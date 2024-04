Natación nos dio nueve medallas en los Juegos Bolivarianos, ¿Cuál es el techo de nuestros nadadores?

Muchos amantes del deporte jamás vieron y mucho menos practicaron squash, esgrima, tiro con arco, béisbol, etc. Irónicamente, esos deportes ajenos a muchos, le dieron medallas y alegrías a Bolivia en estos Juegos Bolivarianos.

Pero no nos vayamos tan lejos. La natación, que es algo más cercano a casi todos los que amamos el deporte, alguna vez vimos una competencia o incluso hicimos alguna carrera entre amigos en la piscina del vecino. Ese deporte acuático fue uno de los más exitosos para el país en Sucre 2024.

"Hay tres atletas más que nos van a acompañar, una de ellas está entrenando en Ecuador (Jhoselyn Camargo), y hay dos atletas de natación que no tenemos nombre", dijo Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano a EL DEBER Sport mientras se desarrollaban los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024. Los atletas que irán por Wild Card (invitaciones) se conocerán hasta un mes antes de la competencia olímpica.

⁠¿Cómo podríamos hacer para mejorar y, por ejemplo, tener clasificados a los Juegos Olímpicos por mérito y no por una “Wild Card”?

"Para los Juegos Olímpicos y las marcas se necesita tiempo, no se hace la noche a la mañana una marca olímpica. Peor tomando en cuenta que no hemos tenido ninguna en la historia. Pienso que en unos dos o tres ciclos olímpicos ya podemos pensar en tener una marca 'A', sin olvidar que esa marca es el puesto 16 del mundo en la anterior Olimpiada, y la marca 'B' está muy pegada a la 'A'. El tener ya una marca olímpica, quiere decir que se está metiendo entre los 20 mejores del mundo en natación. Es una cosa que muy pocos sudamericanos lo hacen, es estar entre los 16 mejores del mundo. Se tiene que trabajar a largo plazo seguir mejorando nuestras marcas nacionales para poder tener esa esa marca para las Olimpiadas".