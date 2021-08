Oro para triatleta española paralímpica que ayudó a luchar contra el covid

Escucha esta nota aquí

Durante el severo confinamiento en España, la campeona paralímpica de triatlón Susana Rodríguez funcionó en régimen de doble jornada: por un lado entrenaba duramente, por el otro ejercía de doctora para ayudar en la lucha contra el virus.

Esta acumulación de trabajo no afectó a su rendimiento deportivo: este sábado, nadó, pedaleó y corrió hasta la medalla de oro en Tokio en la carrera PTVI para atletas con discapacidad visual.

Trabajando en un hospital, esta mujer sabía que "el covid era muy grave desde el mismo principio".

En esos tensos primeros días de la pandemia, cuando ella atendía llamadas telefónicas para asesorar a personas con síntomas, su jefe organizaba una conferencia cada mañana.

"Nos daba los nuevos datos y las cosas iban realmente mal", explicó esta atleta de 33 años a la AFP, antes de su carrera en los pospuestos Juegos Paralímpicos de Tokio.

"Me di cuenta que los Juegos no serían posibles antes de que anunciaran que no tendrían lugar en 2020", explicó.

Entonces, decidió poner su especialización en medicina física y rehabilitación al servicio de los pacientes que se tratan de recuperar de las infecciones más severas. Entre turnos, trataba de encajar algunas horas para practicar en la cinta o la bicicleta estática.

"También tenía miedo de contraer el covid", recordó la atleta, que es albina y parcialmente invidente.

"Una persona ciega depende mucho de tocar cosas y, cuando (la pandemia) comenzó, todo iba de mantener distancias. Tocar no era la mejor idea. Fue difícil, especialmente al principio".

Rodríguez, que ha competido en paratletismo desde niña, terminó tomándose una pausa en su carrera médica para prepararse para la cita japonesa.

"En el mundo de los deportes, esto lo es todo", dijo a los periodistas tras su victoria el sábado, asegurando que había hecho "los deberes" entrenando duro para la carrera.

- Recuperada de una enfermedad cardíaca -

En Tokio, se convertirá en la primera paralímpica española en competir en dos disciplinas en unos mismos Juegos, cuando el domingo participe en la carrera de 1500 m categoría T11.

"Voy a intentar relajarme ahora y recuperar las piernas. Necesito mantener la calma, porque esta situación me ha dado mucha adrenalina", dijo.

Antes de la carrera, reconocía que la mejor forma de enfrentarlo es ir día a día. "Estoy acostumbrada a concentrarme un día, descansar después, y después a lo siguiente", afirmó.

"Soy mejor en triatlón, pero realmente me encanta la pista", explicó Rodríguez, que terminó quinta en el triatlón de Rio 2016.

Su guía Sara Loehr también recibió la medalla de oro el sábado. En el podio, ambas se tomaron de las manos y sonrieron triunfantes.

Las atletas guías son "mis ojos durante la competición" y "me conocen realmente bien", dijo Rodríguez. "No necesitamos hablar, porque saben si puedo empujar un poco más o no".

La ayuda se extiende a la villa paralímpica. "Por ejemplo, cuando vas a cenar o a desayunar, te dicen qué comida tomar. Al final, son mis amigas", asegura.

La victoria de Rodríguez es todavía más meritoria si se tiene en cuenta que a principios de 2020 se le diagnosticó y trató una enfermedad cardíaca genética.

"No sabía si podría volver a practicar deporte a nivel profesional", reconoció.

Pero "el equipo de cardiología de mi hospital fue muy bueno conmigo, ayudándome a tomar decisiones, y puedo estar aquí en Tokio, sana y contenta".

A pesar de todas las dificultades vinculadas a la pandemia, que dejaron sin espectadores las gradas de Tokio, Rodríguez empieza a ver la luz al final del túnel.

"Se está alargando mucho, depositamos esperanzas en muchas cosas y ahora es duro (...) Pero la esperanza es lo último que se pierde, espero que en 2022 podamos volver a la vida normal", afirmó.

