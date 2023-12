Pablo Salinas, en su otra faceta, jugó la Copa Mundial de Pádbol

Por su puesto y algo que nos afecto es el hecho de que no pudimos llevar un suplente, porque se nos lesionó un jugador antes del viaje. Es importante tener un suplente, porque este juego es intenso. A diferencia de Brasil por ejemplo que al ser local tenía dos suplentes, no tener cambios merma el rendimiento, pero hicimos un buen papel y quedamos en un buen lugar de entre los sudamericanos.

Fue por cosas del destino, me acuerdo que yo estaba de asistente técnico de Cristian ‘Tutu’ Farah, fuimos a una reunión con él a un hotel por Warnes donde intercambiamos ideas con Mauricio, debido a que se iba a jugar un amistoso contra Monagas de Venezuela, y ahí él vio cosas buenas en mí y me llamó, me ofreció el cargo y no lo dudé para llegar a su cuerpo técnico, creo que es uno de los mejores en Bolivia, sino el mejor.