París reaviva la llama con la "revolución" de los Juegos Paralímpicos

Con la presencia del artista francés Christine and The Queens, que interpretó una versión electropop del clásico de Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", los dos grupos de bailarines, bajo las órdenes del coreógrafo sueco Alexander Ekman, terminaron la actuación frente a frente, mirándose a los ojos.

- "Born to Be Alive" -

En la Concordia, Christine and the Queens regresó al escenario para marcar un final apoteósico al son de "Born to Be Alive" y de los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de París, con la centelleante Torre Eiffel de fondo.