Pau Gasol, el primer jugador español a las puertas del Salón de la Fama

El español Pau Gasol está a las puertas de recibir el mayor de los honores del básquet con su esperada elección el sábado como miembro del Salón de la Fama, integrando una clase de ensueño junto a otras leyendas como Dirk Nowitzki, Dwyane Wade y Tony Parker.



De cumplirse los pronósticos, Gasol tendrá el broche soñado a una extraordinaria carrera de dos décadas en la que logró dos anillos de la NBA con Los Angeles Lakers (2009 y 2010) formando una inolvidable pareja con Kobe Bryant.



La emblemática franquicia ya retiró este mes el número 16 de Gasol, elevado a la altura de mitos como Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar o el propio Kobe, y ahora parece llegar el turno de su consagración como el primer basquetbolista español en ingresar en el Salón de la Fama, en una ceremonia que tendrá lugar el 12 de agosto en Springfield (Massachusetts).



Otros dos compatriotas, Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel, recibieron también esta distinción pero por su labor como entrenadores.



Gasol, en su primer año de elegibilidad después de retirarse en 2021, es la figura imprescindible del despegue del básquet español en este siglo, al que lideró al oro en el Mundial de 2006 y a dos platas en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 en memorables finales contra la constelación de estrellas de Estados Unidos.



El pívot de Sant Boi (afueras de Barcelona), que ahora tiene 42 años, hizo una fulgurante aparición en el panorama deportivo español cuando debutó con el Barcelona en 1999.



Sus 2,13 metros de altura, unidos a una gran movilidad en la pista, inteligencia y buena mano, eran una combinación nunca vista para un jugador nacional y pronto atrajo la atención de la NBA.



Su elección en el número tres del Draft de 2001 fue la más alta para un jugador no formado en Estados Unidos.



- Prejuicios rotos -

Aunque no fue el pionero del básquet español en la mejor liga del mundo, Gasol fue el primero en alcanzar la categoría de estrella y cosechar prácticamente todos los grandes reconocimientos.



El pívot fue una figura clave para derribar barreras y estereotipos que rodeaban a los jugadores europeos, al igual que Nowitzki, líder del único anillo de los Dallas Mavericks (2011), y Parker, cuatro veces campeón con los San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014).



En su caso, el espigado Gasol fue durante largo tiempo catalogado como un jugador blando pese a fajarse desde el primer día con los pesos pesados de la NBA.



En su primera temporada promedió 17,6 puntos y 8,9 rebotes por partido con los Memphis Grizzlies, cifras que le brindaron el premio al Novato del Año.



En 2006 disfrutó del primero de sus seis Juegos de las Estrellas (All-Star) pero para pelear por el título tuvo que esperar hasta su sonado traspaso dos años después a los Lakers.



- Leyenda de los Lakers -

El aterrizaje de Gasol en Los Ángeles reactivó de inmediato a una franquicia decaída e incapaz hasta entonces de entregarle a un frustrado Kobe Bryant el escudero que necesitaba.



Bajo la dirección de Phil Jackson, Bryant y Gasol se acoplaron rápidamente y en solo cuatro meses estaban jugando las Finales, en las que cayeron ante sus archirrivales Boston Celtics.



La dolorosa derrota dejó señalados tanto a Bryant como a Gasol, cuya dureza y competitividad estaban de nuevo en duda tras ser superado por el feroz Kevin Garnett.



La redención llegó apenas un año después con el regreso a las Finales y el triunfo claro frente a los Orlando Magic.



En 2010 fue la hora del segundo anillo de Gasol y de la venganza frente a los Celtics de Garnett, con un monumental séptimo partido del español, en el que firmó 19 puntos y 18 rebotes.



Los Lakers no pudieron volver a la cima durante el resto de la etapa de Gasol.



Tras su marcha en 2014 el español mantuvo su relación de "hermanos" con Bryant, unidos en un vínculo emocional que hoy se prolonga a través de la estrecha relación de Gasol con la familia del astro fallecido en 2020.



Kobe "me elevó, me inspiró, me desafió a ser mejor jugador y persona. Le echo de menos", dijo Gasol con los ojos llorosos en la ceremonia de retirada de su uniforme de los 'Lakers' el pasado 7 de marzo.



"Cuando era un niño que crecía en España, tenía un sueño. Quería convertirme en jugador de básquet y jugar en la NBA" pero "nunca en un millón de años podría haber pensado que llegara un día como este", reconoció Gasol al ver su camiseta colgada junto a la de Kobe.