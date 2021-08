Rafael Nadal anuncia que pone fin a la temporada a causa de una lesión

Escucha esta nota aquí

El español Rafael Nadal, N.4 del mundo, anunció este viernes que pone término a su temporada debido a sus dolores en un pie que solo le permitieron disputar un torneo desde su eliminación en semifinales de Roland Garros.

"Hola a todos: quería comunicarles que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo", escribió Nadal, de 35 años, en su cuenta de Twitter.

Nadal se perderá así el US Open que comienza el 30 de agosto.

"Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien. Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas", añadió Nadal, quien sólo disputó dos partidos desde su derrota ante Novak Djokovic en el Grand Slam parisino.

Eliminado en octavos en Washington a comienzos de agosto, después se retiró del Masters 1000 de Canadá en Toronto.

"Lo que necesito es un tiempo para recuperarme, cambiar una serie de cosas, intentar entender cuál ha sido la evolución del pie en estos últimos tiempos", indicó el mallorquín, precisando que arrastra ese problema físico desde 2005.