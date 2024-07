Recta final hacia los Juegos de París: "Estamos listos", dicen los organizadores

"Estamos listos", declaró este domingo en conferencia de prensa el presidente del comité organizador de París-2024, Tony Estanguet, aunque admitió que "la presión aumenta" en esta recta final para el evento deportivo, cuya ceremonia de inauguración tendrá lugar el viernes.



"Estamos listos para esta recta final", lanzó Estanguet en conferencia de prensa, aunque no quiso lanzar las campanas al vuelo: "Hasta que no haya acabado la ceremonia de clausura (11 de agosto) tendremos que ser vigilantes, pero hoy estamos exactamente donde soñábamos estar hace unos años".



Por el momento la organización tiene suerte y no se atisban nubarrones en el horizonte: hasta el tiempo, luego de semanas de lluvia, parece dar una tregua y el sol brilla en París.



A menos de una semana de esa esperada ceremonia de casi cuatro horas, que por primera vez tendrá lugar fuera de un estadio, la flota de barcos que deben transportar a las delegaciones tuvo un ensayo general el sábado y todo transcurrió "muy bien", destacó el Comité de Organización (COJO).



"Los resultados de la prueba son muy positivos en todos los elementos clave: la navegación de varios barcos, las distancias y el timing", explicaron los organizadores.



- Macron visita el lunes la Villa -