Rublev ganó en el torneo de Montecarlo su primer Masters 1000

"No sé qué decir. En el tercer set llegué a pensar por un momento que no tenía opciones de ganar ", admitió Rublev, que llegó a ir 4-1 abajo en el set decisivo, antes de protagonizar una gran remontada.

"No sé cómo lo he hecho. Intentaré darlo todo porque en mis dos últimas finales (en Masters 1000) terminé bajando los brazos. Esta vez me dije que si tenía que perder al menos tenía que estar luchando hasta el final", añadió.