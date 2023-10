Suspenden al Comité Olímpico Ruso por haber puesto bajo su mando a organizaciones deportivas ucranianas

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves, a través de un portavoz, la suspensión "con efecto inmediato" del Comité Olímpico Ruso por haber puesto bajo su autoridad a cinco organizaciones regionales ucranianas. Esta decisión priva automáticamente a la instancia rusa de financiación procedente del COI, pero no tiene consecuencias sobre una eventual presencia de los atletas rusos bajo bandera neutral en los Juegos de París-2024, un tema sobre el que el organismo olímpico decidirá "en el momento apropiado", según el mismo portavoz Mark Adams.

Adams afirmó que la suspensión no ha afectado aún a la posibilidad de que atletas rusos neutrales compitan en los Juegos Olímpicos de París del próximo año.

Para la instancia olímpica, que ha cambiado el orden del día de su comisión ejecutiva y ha renunciado a examinar el programa deportivo de los Juegos de Los Angeles-2028, se trata de sancionar la "violación" por parte de Rusia de la "integridad territorial" que propugna la Carta Olímpica, precisó el vocero Mark Adams.



El 5 de octubre, el Comité Olímpico Ruso integró "unilateralmente" entre sus miembros a varias organizaciones deportivas de regiones ucranianas del este del país (Donetsk, Jerson, Lugansk y Zaporiyia) ocupadas por el ejército ruso.



"El COI ha tomado una nueva decisión contraproductiva y claramente por una motivación política", denunció el Comité Olímpico Ruso a través de su canal de Telegram.



Recordó además que "los deportistas rusos, cuya mayoría están aún excluidos injustificadamente de las competiciones internacionales, no se ven afectados de ninguna manera por esta decisión".



El COI mantiene sancionado al deporte ruso y bielorruso desde que, a finales de febrero de 2022, el ejército ruso invadiese Ucrania, lo que se considera una violación de la tregua olímpica durante los Juegos de Invierno de Pekín-2022, y recomendó a las federaciones internacionales prohibir todas las competiciones en territorio ruso, así como todo símbolo oficial de Rusia, ya sea el himno o la bandera.



En cambio, su posición respecto a la participación de atletas rusos y bielorrusos (por ser aliado de Moscú) en competiciones internacionales ha cambiado desde la exclusión en un primer momento, a la posibilidad de reingreso decidida en marzo pasado, siempre que sea en pruebas individuales, que los deportistas concurran bajo bandera neutra y que no hayan apoyado "activamente la guerra en Ucrania".



De momento, el COI no ha decidido aún si los deportistas de estas dos nacionalidades podrán participar en los Juegos de Verano de París-2024 ni en los de Invierno en Milán dos años después.