Tadej Pogacar conquista su tercer Tour de Francia

El prodigio de Komenda colecciona victorias y récords. El último de ellos sellado este domingo al convertirse en el primer corredor en ganar Giro y Tour, las dos primeras grandes vueltas por etapas de la temporada, algo que no lograba nadie desde el italiano Marco Pantani en 1998.



Con la victoria este domingo en la segunda contrarreloj en el Tour, el esloveno ha logrado seis triunfos parciales en la presente edición, que le sitúan cerca del dominio ejercido en 1970 por Merckx (8 etapas) o de las siete de Hinault en 1979, y que se suman a las seis que se apuntó en el Giro.



Pogacar selló la victoria en la crono final en la ciudad mediterránea -cercanía de los Juegos Olímpicos de París obliga- con 1 minuto y 11 segundos menos que Vingegaard y 1 minuto 14 segundos menos que el maillot blanco Remco Evenepoel, tercero en la general, a los que aventajó respectivamente en la general por más de seis y nueve minutos.



Dueño de la carrera de principio a fin, Pogacar se vistió el maillot amarillo al término de la segunda etapa, lo cedió en la tercera a Richard Carapaz, y volvió enfundárselo en la cuarta para no volver a soltarlo.



Sus exhibiciones en la bajada del Galibier, o en los pirenaicos Pla d'Adet y Plateau de Beille, o de nuevo en los Alpes en Isola 2000, han mermado en cierta forma el suspense por la victoria final, y la duda en cada etapa no era tanto si Pogacar atacaría, sino en qué kilómetro lo haría, dejando sin respuesta al resto de los 'gallos' del pelotón, que sólo podían ver resignados la figura del esloveno abrir hueco a un ritmo infernal.