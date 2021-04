Viceministra de Deportes: “Mis hermanos no trabajan para el Estado”

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de desmentir las acusaciones de los trabajadores y extrabajadores del Viceministerio de Deportes, la máxima autoridad de esta repartición, Cielo Veizaga, habló con DIEZ. Pide que denuncien con pruebas, ante las instancias correspondientes, si es que observan alguna irregularidad.

Veizaga aclaró que sus hermanos (4) no trabajan para el Estado e indicó que los ataques en su contra se iniciaron desde que asumió el cargo, el 17 de diciembre de 2020. “Pueden verificarlo en Recursos Humanos del Ministerio de Salud”, remarcó la excapitana de la selección sub-20. Las criticas apuntan a su supuesta incapacidad para ejercer las funciones que le corresponden.

A continuación, te dejamos los fragmentos más importantes de la conversación que sostuvo Veizaga, con el portal deportivo más leído del país:

_Viceministra un grupo de trabajadores y extrabajadores de su repartición piden su renuncia por supuesto maltrato laboral, salarios impagos y porque, supuestamente, exige aportes económicos con fines políticos y personales…

Desmiento las afirmaciones de esa denuncia anónima, que carece de credibilidad. Puedo soportar muchas críticas de algunos sectores por mi juventud, por ser mujer… Estamos en democracia y es aceptable. Lo que no puedo permitir es que pongan en duda mi honestidad, por la memoria de mi madre y por lo que me inculcó mi padre.

_ ¿Hubo despidos justificados?

No, no se ha despedido. Al contrario, existen funcionarios con inamovilidad laboral porque son madres y padres (con hijos menores de un año). Los trabajadores que fueron destituidos por el gobierno de facto fueron reincorporados, están como nuestros colaboradores y lo pueden verificar en Recursos Humanos del Ministerio de Salud.

_ En el documento publicado el lunes, aseguran que su hermana, Vanessa, usurpa sus funciones…

Desde que asumí el cargo (el 17 de diciembre de 2020) lo aseguraban (no es así). Además, me inventaron hermanos que ni conozco y hasta el momento ni me los han presentado. Indicaron que trabajaban para el Estado, los mismos medios de comunicación verificaron que no es así. Son falsedades. Exijo que presenten sus denuncias ante las instancias correspondientes, si tienen pruebas.

_ ¿Dónde trabajan sus hermanos?

Desde niña yo he vivido lejos de mis hermanos, no puedo asumir los actos de terceros. Le digo, con sinceridad, mis hermanos no trabajan para el Estado. Lo que sé es que algunos trabajan de mototaxistas y otros haciendo chamberitos (trabajo informal) por ahí. No he vivido con ellos. Siempre estuve con mi papá y ahora con mi sobrino, de ellos sí puedo hablar mucho porque comparto casa con ellos.

_ ¿Cuántos hermanos tiene?

Son cuatro, conmigo somos cinco hijos. Dos mujeres y dos varones. Soy la menor.

_ Entonces, ¿Quiénes la acompañan en el Viceministerio de Deportes?

Son 52 funcionarios los que me acompañan en todo el país, la anterior semana completaron ese número. Estoy trabajando con ellos, levantando de cero el Viceministerio de Deportes, que el gobierno de facto lo desmanteló. Hasta el momento no tenemos presupuesto, pero seguimos luchando para reactivarlo. Estamos poniendo en funcionamiento los centros deportivos que tenemos en diferentes lugares del país. No es sencillo levantar una institución que la dejaron por los suelos.

_ ¿Qué trabajo se está realizando en este momento en el viceministerio?

Recibí el Viceministerio de Deportes sin presupuesto, sin personal, sin la transferencia de activos y pasivos. Estamos solicitando una auditoría porque teníamos mucho material en los centros deportivos que, de la noche a la mañana, desapareció. No sabemos dónde estará. Vamos a tomar las medidas correspondientes contra los responsables. Ahora nosotros vamos encaminar esta institución para promocionar deportistas, que tal vez han sido olvidados. No vamos a dejar de lado a los de élite ni a los dirigentes.

_ ¿Y en cuánto tiempo “levantarán” el viceministerio? Los deportistas esperan las gestiones de su repartición…

No puedo dar una fecha exacta, ya que no depende de mí. Nosotros estamos haciendo las gestiones correspondientes para reactivar el deporte, pero también acatamos el informe del Ministerio de Salud porque se prevé un nuevo rebrote del coronavirus. Próximamente vamos a tener el presupuesto necesario para trabajar y vamos a apoyar a los deportistas.

_ ¿Cómo puede pedir apoyo del viceministerio un deportista destacado?

Tenemos mucho talento por descubrir el país y muchas disciplinas por dar a conocer. Buscaremos que sus asociaciones los escuchen y les den su apoyo. Nosotros también estamos para escucharlos y vamos a buscar cómo ayudarlos. Para todo hay solución. Siempre se puede dar apoyo económico y moral. No queremos que otros deportistas pasen por las frustraciones que he pasado como futbolista (no logró retornar a España para probarse en el Valencia por falta de ingresos económicos).

_ ¿Y en el fútbol femenino? ¿Se verán casos puntuales como el de Emilie Doerksen, que necesita un respaldo económico para viajar a España y fichar por el CF Joventut Almassora Femenino?

Queremos apoyar a muchas futbolistas, no solo a Emilie. La mayoría pasa por una situación similar y sueñan con jugar en el exterior. Emilie es una jugadora muy destacada, nosotros podemos hacer las gestiones necesarias para apoyarla y a muchas de nuestras compañeras.