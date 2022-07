Vidal Basco: “La estrategia la desarrollamos como me indicaron y así sacamos la medalla de oro”

Vidal Basco fue el deportista boliviano que más sobresalió en la jornada de lunes en los XIX Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia. El atleta orureño ganó la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros y le dio al país el segundo metal dorado en este evento.

“Primeramente, agradecer a Dios por este talento que me dio, también agradecer a todos los que me apoyaron, yo sabía que iba a salir entre los primeros, pero en la mitad de la prueba me sentí muy bien y así, tal como me dijo mi entrenador, la estrategia la desarrollamos como me indicaron y así sacamos la medalla de oro”, dijo Basco.

El fondista, de 26 años, también mostró mucha alegría, porque los dos bolivianos que participaron en esta prueba fueron los mejores, ya que Héctor Garibay llegó segundo y obtuvo la presea de plata.

“Es una gran alegría que mi compañero también haya sacado la medalla de plata y estoy feliz por eso… Me dio mucha confianza Héctor Garibay, ya que en Bolivia corremos las 10K a la par, siempre estamos los dos tomando el ritmo de las competencias y por esa razón me dio mucha confianza y logramos el uno-dos para Bolivia”, agregó.

El tiempo de Basco para los 10.000 metros fue de 29 minutos, 40 segundos y 80 centésimas (29’40”80), mientras que Garibay paró el cronómetro en 29’42”54 y el tercer ubicado, que se llevó la medalla de bronce, el chileno Carlos Díaz, empleó un tiempo de 29’59”96.

“Estamos preparados para esto, hemos entrenado en la altitud de Oruro a 3.700 metros sobre el nivel del mar y tenemos un grupo bueno que nos ayudamos en los entrenamientos”, comentó el vencedor.

En la prueba participaron 11 atletas, de los cuales siete lograron cruzar la meta. Una vez finalizada la competencia, Basco habló de los futuros eventos en los que tiene previsto tomar parte.

“Ahora me voy a preparar para la Media Maratón de Buenos Aires, para el Sudamericano de Media Maratón, luego vamos a correr la 10K de Perú, la 10K de Adidas, y después nos prepararemos para los Juegos Odesur”, finalizó.