World Games: Conrrado Moscoso lidera las votaciones para "Mejor Atleta del Año 2023"

Los Juegos Mundiales (World Games) son un evento multideportivo internacional que comprende deportes y disciplinas deportivas que no se disputan en los Juegos Olímpicos.



La votación, que permite a los participantes emitir su preferencia una vez cada 24 horas, se lleva a cabo en el sitio oficial de The World Games: www.theworldgames.org. Las reglas establecen que se deben otorgar dos votos cada vez, con dos votos para la primera opción y uno para la segunda opción. Es importante destacar que intentar dar votos a un solo candidato resultará en que los votos no sean registrados.



Conrrado Moscoso agradece a sus seguidores por el apoyo continuo y los invita a participar activamente en la votación para llevarlo a la cima como el "Mejor Atleta del Año 2023". Para votar por Moscoso podés hacer click AQUÍ.