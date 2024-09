29 mujeres periodistas le toman el pulso al mundo de las noticias en Colombia y se forjan como líderes

"Para mí ha sido sumamente relevante el haber sido seleccionada, a veces hace falta esa sororidad entre periodistas, y allí la encontré, a pesar de que fueron solo unos días. (Los cuatro meses de capacitación) van a ser una experiencia que me va a cambiar como persona , y me va a permitir compartir lo que he aprendido. Que WAN-IFRA y Google se tomen el tiempo de buscar periodistas de nuestras regiones, donde hay pocas oportunidades para ampliar redes de contacto y para internacionalizarnos, con un mejor periodismo de calidad, y convertirnos en mejores personas, es maravilloso", apunta Carolina del Carmen Pichardo (de Listín, en República Dominicana).

Carolina disfrutó la exposición del vicepresidente de Audiencia, de The Athletic, de The New York Times, Claudio Cabrera. "Es poco probable que periodistas como nosotras tengamos acceso a conocer los procesos y cómo trabajan medios tan importantes y grades, de manera editorial y estratégica para posicionar sus contenidos, eso fue sumamente beneficioso. The Athetic es un medio que fue comprado por The New York Times, básicamente lo reformaron, hicieron que creciera y lo han posicionado de manera maravillosa", destacó, ya envuelta de nuevo en la vorágine del oficio periodístico, luego de pasar cuatro días estupendos en Bogotá, aprendiendo más y conociendo otras experiencias muy valiosas.