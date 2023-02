A prisión el exmarido y los suegros de la influencer descuartizada en Hong Kong: aparecen más partes

El suceso se ha vivido como uno de los más escabrosos y macabros de la historia de Hong Kong. Desde el pasado martes, no había noticias ni señales de vida de la 'influencer' y modelo china Abby Choi, de tan solo 28 años. De hecho, fue vista por última vez aquel día y las alarmas saltaron cuando tampoco acudió a recoger a sus hijos del colegio donde estudian. Y aunque muchos ya predecían que la desaparición podría acabar en tragedia, no fue hasta el sábado cuando la Policía confirmó la noticia.



La joven había sido brutalmente asesinada y descuartizada. Varias partes de su cuerpo fueron encontradas. El mismo sábado, la Policía de Hong Kong ya señalaba a los principales sospechosos. Entre los cuatro detenidos se encontraba el marido de la víctima, Alex Kwong, quien fue capturado cuando, presuntamente, intentaba huir por mar.



Pero según pasan las horas parece que el caso está cada vez más cerca de resolverse. Según ha informado el diario The Guardian, la Justicia ha decretado prisión provisional sin fianza para el exmarido, el hermano y los padres de él. Los señalados por las autoridades han comparecido ante un tribunal acusados de asesinato y de pervertir el curso de la justicia.