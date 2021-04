¿A qué y a quién se debe la crisis del coronavirus que castiga a India?

Escucha esta nota aquí

India, azotada por una violenta ola de covid-19, no tiene suficientes camas de hospital para sus enfermos, necesita oxígeno y medicamentos, señales claras de que su sistema de salud es arcaico y no ha recibido la financiación suficiente.



La pandemia provoca más de 2.000 muertos diarios en el segundo país más poblado del mundo, con 1.300 millones de habitantes. La AFP destaca los factores que han conducido a esta crisis.



- Alivio al inicio de año -

Cuando la pandemia golpeaba a muchos países a principios de 2021, India veía con alivio que el número de contaminaciones diarias era de solamente 9.000 casos y menos de 80 muertos, con lo que se pensó que el país quizá superaba la enfermedad.



- Inmunidad colectiva -



Estudios serológicos sugirieron que una fuerte proporción de la población presentaba anticuerpos y que India posiblemente había logrado la "inmunidad colectiva".



También sugirieron que la juventud de la población india y la gran exposición a otros agentes patógenos aumentaron su resistencia al virus.



- Optimismo prematuro -



El pico epidémico alcanzado en septiembre y la disminución de contaminaciones alentaron a los gobiernos central y estatales a autorizar un retorno a una vida casi normal de las actividades.



"Creo que una prematura declaración de victoria dio a la población un sentimiento erróneo de autosatisfacción" dice a la AFP Ramanan Laxminarayan, del Center for Disease Dynamics, Economic and Policy.



- Aglomeraciones -



Decenas de miles de agricultores se manifestaron contra las nuevas leyes agrícolas del gobierno nacionalista hindú. Y los masivos mítines, así como las elecciones regionales, tuvieron su responsabilidad en este rebrote epidémico.



A ello se añadieron las muchedumbres que asistieron a festivales religiosos como Durga Puja o Dussehra y sobre todo el de Kumbh Mela en Haridwar, en el Estado de Uttarakhand (norte), que congregó a 25 millones de peregrinos hindúes desde enero, y que dura hasta fines de abril.



- No anticipar -

Las autoridades no aprovecharon los momentos de reflujo para reforzar el sistema sanitario indio.



Hubiera sido necesario entonces anticipar y "crear reservas de medicamentos antivirales, pero eso no ocurrió" estima Raman Gaikwad, especialista de enfermedades infecciosas en el hospital Sahyadri de Pune.



Los expertos habían advertido desde hace tiempo que India, como muchos países pobres, carecía de suficiente oxígeno médico, vital para tratar los casos graves de covid-19.



- La diplomacia de las vacunas -

Además, en pleno reflujo del virus en el país, y en un impulso de generosidad y de "diplomacia de las vacunas", India exportó decenas de millones de dosis AstraZeneca fabricadas en su territorio.



- La variante -

Muchos atribuyen ahora a la "doble mutación" del virus este rebrote exponencial, con 4 millones de nuevas contaminaciones registradas solamente en el mes de abril en India.



