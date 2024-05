A seis meses de las elecciones, Biden cada vez más gruñón con la prensa

¿Es la tensión por las próximas elecciones? ¿Frustración por una campaña que no va como él quiere? ¿Negación ante encuestas sombrías? En cualquier caso, el presidente estadounidense Joe Biden está cada vez más de mal humor con los periodistas.

Lejos de atacar únicamente a los medios conservadores, el bando de Biden ha desarrollado una hostilidad particular hacia el The New York Times, un diario prestigioso considerado de centro izquierda.