ABBA pide a Trump dejar de usar sus canciones para su campaña

"Universal Music Publishing AB y [la discográfica] Polar Music International AB no recibieron ninguna solicitud [para utilizar la música] , por lo que no se ha dado ningún permiso o licencia a Trump", detalló.

El diario sueco Svenska Dagbladet indicó que uno de sus reporteros asistió en julio a un mitin de Trump en Minnesota -conocido por albergar una importante comunidad sueca- donde se puso la famosa canción "The Winner Takes it All".