Abrumada por la crisis migratoria, Nueva York dificulta la vida a los solicitantes de asilo

Esta centroamericana de 35 años, que por razones de seguridad pide ocultar su apellido y nacionalidad, trata desesperadamente de solucionar un círculo vicioso angustiante: su pedido de asilo y el de su hija mayor están en trámite y no puede trabajar porque no tiene permiso laboral ni con quién dejar a su hija pequeña, nacida hace nueve meses en Estados Unidos.

"Estoy pasando por una situación bien difícil", dice a la AFP en el centro de ayuda a los inmigrantes Little Sisters of the Assumption (LSA) en Harlem, que les proporciona comida, ropa, y sobre todo asesoramiento en el complejo papeleo administrativo para su regularización.