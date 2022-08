"Abrupto" aumento de nivel de agua en mina con 10 obreros atrapados en México

La mina inundada donde diez obreros permanecen atrapados desde hace 11 días en el norte de México registró un "aumento abrupto en los niveles de agua", informaron este domingo las autoridades, lo que podría complicar las labores de rescate.



El nivel de agua del pozo 2, que hasta el viernes se ubicaba en 70 centímetros y donde se concentraban las mayores esperanzas de un próximo ingreso de rescatistas, subió hasta 12,92 metros, detalló el gobierno de Coahuila en un comunicado.



"Ya se encuentran los ingenieros evaluando la situación real y la causa del nuevo ingreso de agua a la mina", agregó.



En los pozos 3 y 4, en tanto, el agua aumentó a 15,5 metros y 12,5 metros respectivamente, precisa el comunicado, un incremento de entre 8 y 10 metros comparado con los niveles reportados por las autoridades el viernes.



"Se diseña una nueva estrategia por parte de los ingenieros especialistas (...) que permita, con nuevos datos, realizar las acciones para la extracción del agua que se encuentra en la mina El Pinabete", agregó la autoridad.



La noticia supone un duro golpe para las familias de los mineros, que el sábado denunciaron sentirse "desesperados" ante el lento progreso del rescate, al tiempo que expresaron su desconfianza en el liderazgo del operativo y en las maniobras efectuadas hasta ahora.



El pasado viernes, la coordinadora nacional de Protección Civil y responsable del operativo, Laura Velázquez, había reconocido que "no hay manera" de determinar cuando podrían alcanzar el área de la mina donde se presume que podrían estar atrapados los obreros.



No obstante, la funcionaria también dijo que había "condiciones" para ingresar a la mina tras el descenso de los niveles de agua.



Los familiares también expresaron el sábado su temor de que los obreros atrapados no puedan ser rescatados como ocurrió tras el accidente de la mina de carbón Pasta de Conchos, también en Coahuila, el 19 de febrero de 2006.



En Pasta de Conchos, una mina controlada por el conglomerado Grupo México, murieron 65 trabajadores pero solo se rescataron dos cuerpos.



El accidente de Agujita se produjo cuando la pared de una mina contigua, anegada y abandonada, colapsó, provocando la inundación del socavón donde maniobraban 15 mineros. Cinco de ellos lograron escapar.



Desde entonces no se tienen señales de vida de los 10 trabajadores restantes, en cuyo rescate participan varios cientos de personas entre militares, funcionarios y mineros voluntarios.



Los siniestros mineros son frecuentes en Coahuila, principal productor de carbón de México.