Activistas y disidentes responsabilizan a Irán del ataque a Rushdie

Las acciones de Irán están bajo la lupa de Washington, que en las últimas semanas acusó a Teherán de urdir un plan para asesinar al ex consejero de Seguridad Nacional John Bolton y también a la disidente iraní Masih Alinejad, residente en Estados Unidos.



"Desde 1989 ha habido una fetua de Jomeini contra Salman Rushdie, y la República Islámica de Irán nunca revocó esa fetua. @khamenei_ir lo repitió también en Twitter. Ahora, los patrocinadores de la República Islámica están elogiando el asesinato y me amenazan con correr la misma suerte que Salman Rushdie", comentó la propia Alinejad.



En su artículo sobre el ataque, la agencia oficial iraní IRNA presentó a Rushdie como "el autor apóstata" de "Los versos satánicos", y recordó la fetua emitida en su contra.



El diario Kayhan, cuyo director es nombrado por Jamenei, felicitó al atacante como un "hombre valiente y consciente del deber" que "desgarró el cuello del enemigo de Dios con un cuchillo".



Las autoridades iraníes no hicieron comentarios oficiales de momento. Mohammad Marandi, asesor del equipo negociador del programa nuclear, escribió en Twitter que si bien "no derramará lágrimas" por Rushdie, lo ocurrido es "extraño" en tiempos decisivos para la crisis en torno al programa nuclear iraní.