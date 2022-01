Actriz india absuelta en juicio por beso con Richard Gere en 2007

Escucha esta nota aquí

Un tribunal de Bombay absolvió a la estrella de cine india Shilpa Shetty de las acusaciones de obscenidad que se le imputaban desde 2007, por dejarse abrazar y besar por el actor hollywoodiense Richard Gere, en una gala de sensibilización contra el sida.



La actitud de las estrellas había escandalizado a grupos hindúes radicales en India y había provocado manifestaciones alegando que ambos actores habían perjudicado los valores y la cultura de India.



A raíz de múltiples denuncias por obscenidad e indecencia, un juez indio había emitido órdenes de detención contra las dos estrellas.



Los cargos contra Richard Gere fueron rápidamente retirados, y el actor -uno de los budistas más conocidos del mundo- pudo viajar a India para reunirse con el Dalai Lama.



Sin embargo, los ataques contra Shilpa Shetty permanecieron en el sistema jurídico de India hasta que fueron abandonados por un tribunal de Bombay la semana pasada, 15 años después, declarando las denuncias "infundadas".



Según la decisión de la justicia hecha pública este martes, "Shilpa Shetty fue víctima del presunto acto del acusado Nº1 (Richard Gere)", indica la orden.



Shilpa Shetty, de 46 años, no hizo ninguna declaración sobre el fallo.



Según imágenes de la época, Shetty y Gere, invitados a un acto sobre el sida en India, subieron al escenario, donde súbitamente Richard Gere besó la mano de la actriz y luego la abrazó y le dio sendos besos en las mejillas.



"Ella no protestó cuando fue besada por el coacusado", explicó el abogado de la actriz, "pero esto no la convierte en una conspiradora o en la autora de ningún crimen".



En 2007, Shilpa Shetty defendió la actitud de Richard Gere y culpó a la "franja lunática" de India.



Por su parte, Richard Gere se disculpó por su exuberancia.