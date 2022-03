Acuerdo entre EEUU y UE sobre marco de transferencia de datos personales

Escucha esta nota aquí

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo sobre un nuevo marco para la transferencia de datos personales a nivel transatlántico, un pacto crucial para la economía digital, después de que la justicia europea anulara el anterior dispositivo.



El anuncio, hecho en Bruselas por el presidente estadounidense, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo lugar tras meses de negociaciones.



El acuerdo, de principio, se alcanzó después de que la justicia europea anulara a mediados de 2020 el dispositivo "Escudo de Privacidad" ("Privacy Shield" en inglés), que regulaba las transferencias de datos a ambos lados del Atlántico, por considerar que no había suficiente protección ante los programas de vigilancia estadounidenses.



Este nuevo pacto impulsará "el crecimiento y la innovación en Europa y Estados Unidos, y ayudará a las empresas, tanto grandes como pequeñas, a competir en la economía digital", dijo Biden, en una rueda de prensa junto a Von der Leyen en Bruselas.



Este pacto subraya "nuestro compromiso compartido sobre la privacidad, la protección de datos y el Estado de derecho" y "facilitará la relación económica con la UE de un peso de 7,1 billones de dólares", agregó el mandatario.



Por su parte, la presidenta del ejecutivo europeo se congratuló por este nuevo logro.



"Esto permitirá el flujo de datos previsibles y fiables entre la UE y Estados Unidos, pero preservando la vida privada y las libertades individuales", dijo Von der Leyen.



"Tenemos que continuar adaptando nuestras democracias en un mundo en mutación. Es especialmente cierto respecto a la digitalización, donde la protección de datos personales y la vida privada es crucial", insistió.



Tras el anuncio, Google también aplaudió la decisión, que permite que los internautas puedan "utilizar los servicios digitales en cualquier lugar del mundo y saber que sus informaciones están seguras y protegidas", dijo uno de sus portavoces.



Los datos personales como la geolocalización o el comportamiento de los internautas son de hecho "la mina de oro" de la economía digital, especialmente para los gigantes estadounidenses de internet como Google, Facebook o Amazon.



- Sin cambio "sustancial" -

Para la asociación que defienden sus intereses en Bruselas, la CCIA, el anuncio de este viernes es una buena noticia, especialmente para "las empresas europeas e internacionales que se basan en las transferencias transatlánticas de datos para sus operaciones de negocios diarias", en palabras de Alexandre Roure, responsable de este grupo de presión.



En julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que "Privacy Shield", utilizado por 5.000 empresas estadounidenses, entre ellas Google o Amazon, no protegía de posibles "injerencias en los derechos fundamentales de personas cuyos datos son transferidos".



Los defensores de las libertades individuales vieron este fallo como una victoria, pero los gigantes de la tecnología fustigaron la decisión.



El caso fue lanzado por una demanda contra Facebook interpuesta por el jurista austriaco Max Schrems, conocido por su lucha por la protección de datos.



Sobre el nuevo pacto, Schrems criticó la ausencia de "reforma sustancial por parte estadounidense" y amenazó con volver a llevar a cabo una acción judicial.



"El texto final todavía tomará tiempo, pero cuando esté disponible lo analizaremos minuciosamente (...) Si no está conforme con el derecho de la UE, nosotros u otros lo llevaremos probablemente ante la justicia", advirtió.