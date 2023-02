Acusado de querer atentar contra Isabel II con una ballesta se declara culpable

Un hombre de 21 años, detenido en las navidades de 2021 tras haberse introducido en el recinto del Castillo de Windsor con una ballesta cargada, admitió el viernes ante la justicia británica que su intención era atentar contra la reina Isabel II.



Jaswant Singh Chail, originario de Southampton en el sur de Inglaterra, se declaró culpable de tres cargos -incluido uno tipificado en la Ley de Traición de 1842- por intentar "herir a la persona de su majestad la reina Isabel II", durante una vista en el tribunal penal de Londres.



El joven fue detenido hacia las 08h30 de la mañana del 25 de diciembre de 2021 en los terrenos que rodean el castillo, situado a 40 km al este de Londres, donde la monarca, entonces de 95 años, pasaba excepcionalmente las navidades sola debido a la pandemia de covid-19.



La monarca, fallecida en septiembre de 2022, pasaba allí la Navidad, la primera desde la muerte de su esposo Felipe, después de haber renunciado a viajar como era su costumbre a su residencia en Sandringham, en el este de Inglaterra, para celebrar las fiestas con su familia debido al rebrote del covid-19.



Tras su detención, el sospechoso fue internado en un centro psiquiátrico.



El diario The Sun había publicado imágenes de un video supuestamente divulgado en la cuenta de Snapchat del sospechoso minutos antes de que se introdujera en el recinto del castillo.



En él se le ve con una ballesta, vestido con una sudadera negra y la cabeza cubierta por una capucha. Con el rostro cubierto por una intimidante máscara negra de metal, se le oía decir: "Siento lo que he hecho y lo que voy a hacer. Intentaré asesinar a la reina Isabel".



Los intentos de entrar en Windsor o en el Palacio de Buckingham, la residencia habitual de la reina, situada en el corazón de Londres, no son inusuales.



El más espectacular ocurrió en 1982, cuando un hombre de 30 años, Michael Fagan, consiguió entrar en el dormitorio de la monarca mientras estaba en la cama. El incidente se saldó sin daños para la reina.