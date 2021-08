Afganistán: Ahmad Wali Masud: ‘La prioridad es reducir la violencia de los talibanes’

Escucha esta nota aquí

En el valle de Panshir, a 100 km al noreste de Kabul, los combatientes afganos han lanzado una resistencia contra el control del país por parte de los talibanes. Estos últimos han anunciado una ofensiva contra este bastión del comandante Masud, asesinado en septiembre de 2001 tras resistir a los soviéticos y luego a los talibanes. Ahmad Wali Masud, hermano del comandante Masud, reafirmó la determinación del clan en una entrevista con RFI.

Por Nicolas Falez

De momento, los talibanes se contentan con estacionarse en las inmediaciones y dicen querer negociar, a pesar del anuncio de una ofensiva contra el valle de Panshir, bastión del comandante Masud. Su hermano, Ahmad Wali Masud, fue embajador de Afganistán en el Reino Unido, donde ahora preside la Fundación Masud.

RFI: Los talibanes controlan la mayor parte del territorio afgano. ¿Es posible hacerles frente y resistir en la región de Panshir?

Ahmad Wali Masud: El Panshir se ha convertido de nuevo en un símbolo de resistencia. Esperamos poder aguantar y lo estamos intentando, la gente está decidida a resistir. Por supuesto, nuestra prioridad es hablar de paz, nuestra prioridad es el diálogo. Pero si [los talibanes] no escuchan, si se niegan a dialogar y a hablar de paz, entonces naturalmente tenemos que resistir. Resistir no significa combatir, sino todo lo contrario. Resistimos para evitar los combates en Panshir.

Está considerando un diálogo con los talibanes. ¿Hay margen para negociar? ¿Sobre qué puntos?

Hay dos aspectos. En primer lugar, si realmente quieren hablar con Panshir para resolver el problema de forma pacífica, deberían venir e iniciar ese diálogo. Y si realmente quieren hablar de paz, estamos preparados, por supuesto. La prioridad es reducir la violencia de los talibanes. Que cesen sus ataques, que cesen sus asesinatos selectivos de comandantes y líderes políticos. Todo eso tiene que terminar para abrir el camino de las conversaciones.

Y el segundo paso sería hablar de la creación de un gobierno interino y discutir el modelo de gobierno que necesitamos en Afganistán, para representar a todas las etnias. Debe ser un gobierno inclusivo y la estructura de poder en ese gobierno es una cuestión muy importante.

Los talibanes afirman que dirigirán el país de forma menos brutal que entre 1996 y 2001, lo que incluye permitir que las mujeres trabajen y estudien. ¿Cree que los talibanes han cambiado?

Todavía no. Por supuesto, dicen que sí. Pero la práctica dista mucho de la retórica. Si dijeran la verdad, entonces todos esos afganos no habrían huido temiendo por sus vidas. Así que, por el momento, no han cambiado. Esperemos, quizá veamos más en unos días. Pero la gente no cree en lo que los talibanes han prometido: no confían en ellos, les tienen mucho miedo. Por el momento, no podemos confiar en su palabra.

¿Cómo juzga la forma en que Estados Unidos ha negociado con los talibanes y la forma en que los occidentales están abandonando el país?

Es bastante irresponsable. El pueblo afgano está sufriendo las consecuencias, se ve todos los días cuál es la situación... Es una salida bastante irresponsable y el acuerdo que firmó [EE.UU.] -y no sabemos cuál es- permitió a los talibanes entrar en Kabul. Este acuerdo ha permitido a los talibanes pasar a la ofensiva en todo Afganistán, los ha fortalecido y están preparados para atacar en todas las provincias. Todos los logros que el pueblo afgano ha esperado durante 20 años han sido destruidos por este acuerdo.

¿Qué apoyo internacional espera?

Lo que esperamos de la comunidad internacional es que apoye realmente los derechos básicos del pueblo afgano. ¿Tienen derecho a vivir? ¿Tienen derecho a expresarse? ¿Tienen derecho a una forma de democracia? Pero, por desgracia, esto no es lo que hemos visto en los últimos días.

El abandono del pueblo afgano al que estamos asistiendo no muestra un gran sentido de la responsabilidad por parte de la comunidad internacional. Esperamos que apoye los valores y derechos fundamentales de todos los seres humanos del mundo. Eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos ser presidentes o ministros, pero queremos que la comunidad internacional apoye nuestros derechos básicos.