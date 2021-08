Afganistán: ‘Las chicas harán todo lo posible para seguir aprendiendo’

Escucha esta nota aquí

Bajo el régimen talibán, ¿seguirá siendo posible que las niñas vayan a la escuela? Pashtana Durrani quiere creerlo. Para el fundador y director de la ONG "Learn", renunciar está fuera de lugar. Con su organización, apoyada por UNICEF, pretende que todos los afganos, niños y niñas, hombres y mujeres, puedan aprender.

RFI: Usted ha estado viviendo en la clandestinidad desde que los talibanes tomaron el poder. ¿Teme por su vida?

Pashtana Durrani: Sí, tengo que temer por mi vida a causa de la situación actual y el desorden en el país. Cambio regularmente de lugar para estar segura. No hay duda de que los talibanes van de puerta en puerta buscando a quienes se oponen a ellos y a quienes se opusieron en el pasado.

¿Considera la posibilidad de abandonar Afganistán, al igual que otras decenas de miles de personas?

Donde estoy ahora, me es imposible huir, así que no, no me iré. Irse al extranjero es, por supuesto, una opción, pero hay gente aquí que depende de mí, no puedo abandonarla. Aparte de eso, quiero absolutamente poder quedarme en mi país.

¿Puede seguir trabajando con la ONG "Learn", cuya prioridad es la educación de las niñas?

De momento estamos negociando con los directores de los colegios. Todos me dicen que las escuelas siguen cerradas, pero esperamos que reabran pronto. Los talibanes no pueden mantener las escuelas cerradas para siempre. Si no es así, trataremos de encontrar nuevos métodos de enseñanza para ofrecer educación a las niñas. Lo más importante es que puedan aprender con seguridad.

¿Se atreverán los padres a enviar a sus hijas a la escuela?

No se trata de atreverse a enviar a sus hijas a la escuela o no, es simplemente una necesidad. Ya estamos pensando en abrir una escuela no oficial y clandestina. La tecnología satelital puede ayudarnos a hacer llegar el contenido de los libros de texto a nuestros alumnos. Ya tenemos cierta experiencia con aplicaciones que funcionan sin conexión a Internet. Perseguiremos nuestro objetivo: que el aprendizaje sea accesible a todos los alumnas sin excepción, incluso a los que ya no tienen acceso a una escuela física. Habrá soluciones, aunque las escuelas sigan cerradas. Los niños quieren aprender y las niñas harán todo lo posible para poder seguir aprendiendo. Haremos todo lo posible para ayudarles.

¿Ya se ve cierta resistencia a los talibanes?

Hay un movimiento de resistencia civil. No es necesariamente una resistencia contra el régimen talibán, sino el deseo de preservar Afganistán para que las generaciones futuras no tengan que sufrir este caos. La gente quiere participar en el nuevo gobierno, quiere hacer oír su voz. En este momento, Afganistán es un país rehén. La gente se siente como rehén. Algunos quieren irse al extranjero, otros quieren vivir con seguridad en Afganistán. Seguiré haciendo lo que tengo que hacer aquí y diciendo lo que tengo que decir. Me digo a mí misma que los talibanes no son lo suficientemente poderosos como para silenciarme. Seguiré siendo dueña de mi destino, no me callaré. ¡Veremos quién gana al final!