Al 99,9% del conteo oficial Castillo celebra su triunfo y Fujimori pide anular 200 mil votos

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, es prácticamente el ganador de la ajustada segunda vuelta del domingo en Perú, en la que un escrutinio a cuentagotas sigue sin arrojar vencedor oficial, aunque el profesor rural se impone con 50,21% de los votos sobre la líder derechista Keiko Fujimori con 49,78%, con el 99,91% de las actas contabilizadas.

En un mensaje ante seguidores en la sede de su partido Perú Libre en el centro de Lima, Castillo dijo que sus observadores dan por contada la victoria presidencial en segunda vuelta, instó a sus seguidores a no caer en provocaciones e incluso agradeció saludos "por su victoria" enviados por países de América Latina.



"Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica", dijo Castillo ante cientos de seguidores.

"Quiero expresar a nombre del pueblo peruano a las personalidades de diferentes países que hoy en la tarde han venido expresando el saludo al pueblo peruano", agregó en alusión a mensajes de "embajadas y gobiernos de América Latina y de otros países".



Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pide nulidad de unos 200.000 votos.

Fuerza Popular anunció que presentará una “gran cantidad” de recursos de nulidad. ¿El objetivo? Dejar sin efecto la votación que Pedro Castillo obtuvo en algunas mesas de sufragio, en las que desde el partido de Keiko Fujimori aducen hubo irregularidades y hasta “fraude”.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) niega la posibilidad de fraude, lo mismo que la Misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que calificó el proceso de normal y transparente.



"Miente, miente, más de lo mismo: El Fujimorismo", tituló un comunicado del partido de Castillo emitido este miércoles donde señala que "no es un secreto la vieja práctica del fujimorismo sobre fraudes electorales".



Entre otras cosas el partido de Castillo recuerda "la venganza de la señora Keiko Fujimori por no aceptar los resultados en el año 2016", cuando ella perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por estrecho margen (50,12% vs 49,88%). Aquella impugnación de actas de la ONPE tardó siete días en declarar a su rival oficialmente Presidente de Perú.

La incertidumbre se acentúa en un país sumido en convulsiones políticas que condujeron a tener cuatro presidentes desde 2018, tres de ellos en cinco días de noviembre pasado.







