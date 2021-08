Al menos 11 muertos y varios desaparecidos tras chocar dos embarcaciones en río de Perú

Escucha esta nota aquí

Al menos once pasajeros muertos y una cantidad indeterminada de desaparecidos dejó el domingo al amanecer el choque de dos embarcaciones en un río de la Amazonía de Perú, informó el gobierno.



"Hasta el momento se tiene una cantidad todavía indeterminada de personas desaparecidas, así como 11 fallecidos y 6 heridos", señaló el Instituto Nacional de Defensa Civil en un comunicado.



El accidente ocurrió a las 05h30 locales (10h30 GMT) en el río Huallaga, en Muyuna, cuando navegaba hacia la ciudad de Yurimaguas una barcaza repleta de pasajeros que se empotró contra otra barcaza de mercancías en medio de la densa neblina del amanecer, según reportes del canal estatal TV Perú.



Bomberos, policías y marinos están a cargo de las tareas de búsqueda de los desaparecidos.



En la embarcación siniestrada viajaban familias enteras, entre ellos una veintena de niños, según testimonios de sobrevivientes.



Entre los pasajeros que lograron salvarse por sus propios medios y nadar hacia la orilla se encuentran cuatro niños, según la prensa local.



"Yo he perdido a mi esposa y a mi hijo", dijo resignado uno de los sobrevivientes que subrayó que algunos de los pasajeros no sabían nadar.



Los pasajeros pertenecían a una comunidad religiosa que regresaba a Yurimaguas tras participar en una vigilia en un apartado caserío de la selva conocido como Santa María.