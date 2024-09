Al menos 17 niños muertos y 70 desaparecidos tras incendio de una escuela en Kenia

Al menos 17 niños murieron y 70 están desaparecidos después de que un incendio arrasara el dormitorio de una escuela primaria en el centro de Kenia, informaron las autoridades este viernes, ante la desesperación de los padres por obtener noticias de sus hijos.



El incendio se declaró en la Academia Hillside Endarasha del condado de Nyeri hacia medianoche, y se propagó por las habitaciones donde dormían más de 150 niños, informó la portavoz de la policía, Resila Onyango.



"Hay 17 muertos en este incidente y otras personas tuvieron que ser trasladadas al hospital con heridas graves. Los cuerpos hallados en el lugar están calcinados hasta tal punto que son irreconocibles", precisó.



El vicepresidente de Kenia, Rigathi Gachagua, declaró a los periodistas que "70 niños aún no han sido localizados".



"Eso no significa que hayan fallecido o que estén heridos", afirmó, precisando que 27 menores están hospitalizados.



La escuela primaria, que acoge a unos 800 alumnos de entre cinco y 12 años, se sitúa a unos 170 km al norte de Nairobi, la capital del país africano. La policía indicó que la edad media de los fallecidos es de nueve años.



Cerca de 100 padres se congregaron en las puertas de la escuela, según un periodista de AFP, a la espera de tener noticias sobre sus hijos.



"Hay muy poca información. Nos dicen que algunos niños huyeron, pero no nos dicen hacia dónde", dijo Francis Wachira, de 33 años, cuya hija estaba en la escuela.



"Cuanto más permanezco aquí, más se desvanece mi esperanza de encontrar a mi hija", declaró a AFP.