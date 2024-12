Al menos 33 muertos tras la fuga de 1.534 presos provocada por protestas en Mozambique

Al menos 33 personas murieron este miércoles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras la fuga de 1.534 presos de una cárcel a las afueras de la capital de Mozambique, Maputo, provocada por las protestas postelectorales desatadas el pasado lunes, informó la Policía.



La evasión ocurrió en el Establecimiento Penitenciario de la Provincia de Maputo (sur) en Matola, una prisión de máxima seguridad, indicó el comandante general de la Policía de la República de Mozambique, Bernardino Rafael, en una rueda de prensa en la capital.



"Registramos una fuga de reclusos de la cárcel central de la ciudad de Matola, donde se encontraban internados 2.500 presos. Las circunstancias de la fuga fueron que alrededor de las 13:00 horas (11:00 GMT) un grupo de manifestantes subversivos se acercó al establecimiento, haciendo ruido y exigiendo poder sacar a los prisioneros que cumplen allí sus penas", explicó Rafael.



"Esta agitación desde el exterior provocó alteraciones dentro de la prisión que provocaron el colapso del muro que separa (...) otra prisión de al lado, y aprovecharon para escapar por las puertas. Hubo un enfrentamiento con compañeros que garantizan la seguridad pero no lograron detener a los presos. 1.534 reclusos se escaparon", señaló.



El comandante reveló que "este enfrentamiento directo con los reclusos y los manifestantes se saldó con 33 muertos y 15 heridos".



Las operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad "lograron detener a 150 reclusos".



Rafael advirtió de que en las próximas 48 horas "se espera un fuerte aumento de la delincuencia en la ciudad de Maputo" y pidió "a toda la sociedad que se una para combatir esta forma deliberada de aumentar la criminalidad" en el país.



El mando policial afirmó también que, "solo en las últimas 24 horas, los manifestantes invadieron la prisión de Manhiça (provincia de Maputo)y liberaron a los presos", aunque no concretó el número de reclusos puestos en libertad.



Asimismo, agregó, "intentaron liberar a los presos que se encuentran en la prisión de Mabalane (sur)", de donde escaparon "29 terroristas condenados (...), uno de los cuales es de alta peligrosidad".



Rafael hizo esas declaraciones después de que la ONG Plataforma Electoral Decide indicara que al menos 56 personas murieron en Mozambique durante las protestas violentas desatadas entre el lunes y el martes tras anunciarse los resultados definitivos de las elecciones generales del 9 de octubre, que dieron el triunfo al oficialista Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo).



La ONG publicó esos datos después de que el ministro del Interior, Pascoal Ronda, indicara este martes que se cometieron "236 hechos de violencia grave en todo el territorio nacional con resultado de 21 muertes", incluidos dos policías, y 25 heridos (13 civiles y 12 policías) durante las protestas.



Ronda hizo esa evaluación después de que el Consejo Constitucional, máxima instancia judicial para asuntos electorales y constitucionales, confirmara este lunes el triunfo de Daniel Chapo, candidato presidencial de Frelimo, en los comicios, aunque la oposición rechazó los resultados.



El principal líder opositor y candidato presidencial, Venâncio Mondlane, que lleva convocando manifestaciones desde el 21 de octubre, exigió el lunes la "verdad electoral".



El candidato de Frelimo obtuvo el 65,17 % de los votos, aunque esos datos difieren de los divulgados el 24 de octubre por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), que otorgó a Chapo el 70,67 % de los sufragios.



Los resultados permiten mantenerse en el poder al Frelimo, que dirige el país desde su independencia de Portugal en 1975.



El independiente Mondlane, que cuenta con el apoyo del Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (PODEMOS), fue segundo con 24,19 % del sufragio, por encima del 20,32 % que le concedió la CNE.



Por detrás quedaron Ossufo Momade, de la histórica y hasta ahora principal fuerza de la oposición Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), con el 6,62 %; y Lutero Simango, del Movimiento Democrático Mozambiqueño (MDM), con el 4,02 %.



El Tribunal Constitucional admitió irregularidades en la votación, pero aseguró que "no influyeron sustancialmente en la transparencia del proceso".



Desde el 21 de octubre, Mondlane ha convocado jornadas de huelga general y movilizaciones contra los resultados electorales de la CNE que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad.



Hasta este lunes, al menos 131 personas habían muerto durante las protestas como consecuencia de la respuesta policial, según cifras de la organización mozambiqueña Centro para la Democracia y los Derechos Humanos (CDD). EFE