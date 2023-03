Al menos 59 muertos y más de 12.000 damnificados deja temporada de lluvias en Perú

La autoridad reportó además 1.326 viviendas destruidas y 3.173 inhabitables, al confirmar los daños registrados en el país desde que empezó la temporada de lluvias. "Acá no hay nada que rescatar, todo esta tapado con el lodo. Nosotros hemos salido con lo que estamos puesto", dijo un poblador damnificado del distrito de la Esperanza, en la región la Libertad (norte), al canal N de televisión.



El nivel de precipitaciones estacionales se disparó por la presencia de un "ciclón no organizado" frente a las costas peruanas, en aguas del océano Pacífico, según las autoridades. De acuerdo con la Defensa Civil, "el ciclón Yaku es un fenómeno muy inusual, haciendo que lluvias se intensifiquen en el norte".



"El ciclón Yaku se encuentra frente a la región de Lambayeque y la Libertad y viene causando el incremento de humedad a la zona norte del país, lo que produce las lluvias intensas en el norte y centro", explicó Yáñez.



El desplazamiento del ciclón, que se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa peruana según el Servicio de Meteorología de Perú (Senahmi), activó una alerta de lluvias intensas en Lima, donde es raro que se registren precipitaciones.



Distritos en emergencia

La presidenta Dina Boluarte informó que "400 distritos en el país han sido declarados en estado de emergencia por el impacto generado por el ciclón Yaku".



La mandataria anunció la suspensión de las clases escolares programadas para el lunes en la regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao e Ica por el efecto de las lluvias en la costa norte y el pronóstico de fuertes precipitaciones en la costa central en los próximos días.



El Senahmi aclaró que no es la primera vez que un ciclón no organizado, "diferente a los ciclones tropicales", aparece frente a las costas peruanas.

La presencia de ese tipo de ciclón está asociada al fenómeno climático El Niño. "En Perú ya hubo un ciclón en 1982 y 1983 con El Niño y en 2017, pero esta vez es mayor", declaró el viernes la meteoróloga Raquel Loayza a la radio RPP. "Este ciclón se debilita conforme se enfrían las aguas y se acerca a la costa", agregó.



El Niño es un fenómeno climático que causa el sobrecalentamiento de las aguas en el Pacífico sudamericano, golpeando las costas de Perú y Ecuador principalmente con lluvias e inundaciones. Ante la inminencia del evento, las autoridades declararon el estado de emergencia del sistema de vigilancia en previsión avalanchas y otros desastres.