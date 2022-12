Al menos cuatro muertos y 43 rescatados en naufragio de embarcación de migrantes en el Canal de la Mancha

Unas seis horas después la operación permitió rescatar a 43 personas, informó la prensa británica, citando fuentes gubernamentales que no detallaron la edad ni el origen de los migrantes.

Y una cuestión especialmente sensible para los conservadores británicos, que prometieron reforzar el control de sus fronteras tras el Brexit -efectivo desde principios de 2021- pero no lo han logrado y ven cómo los números de clandestinos no dejan de aumentar.