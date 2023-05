Al menos seis muertos en incendio de hostal en Wellington, Nueva Zelanda

Al menos seis personas murieron en un incendio que se desató este martes (lunes en Bolivia) temprano en un hostal del centro de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, informó el primer ministro Chris Hipkins.



Policías y servicios de emergencia indicaron que varias personas murieron y que 52 fueron rescatadas, algunas de ellas del techo del lugar, y que decenas siguen desparecidas.



Columnas de humo negro se desprendían del edificio de cuatro plantas mientras 80 bomberos y 20 camiones trataban de apagar las llamas.



El primer ministro, Chris Hipkins, indicó que el saldo de muertos era de al menos seis.



Los bomberos utilizaron un camión con escalara para rescatar a las personas en el techo, indicó Brendan Nally, subcomandante nacional de Incendios y Emergencias.



"Sacaron a varias personas del techo de una área directamente encima del fuego", declaró Nally a Radio New Zealand.



"No había otra forma, esas personas iban a morir de no ser por la intervención de nuestro equipo", agregó.



El edificio no tenía sistema de aspersión y la alarma de incendio no se activó automáticamente, agregó Nally.



Uno de los residentes del hostal, quien se identificó solo como Chris, dijo a la televisión pública TVNZ que salió gateando de su habitación para huir entre el humo denso.



"Era solo llegar a la escalera. El humo era negro y espeso, era difícil respirar. Todo se fue, mi habitación fue destruida. Tomé mi vapeador y mi móvil en lugar de mis zapatos", relató.



- "Tragedia absoluta" -

Se cree que unas 90 personas estaban en el edificio cuando se desató el incendio, según los bomberos.



"Es una tragedia absoluta", declaró Hipkins. Preguntado por el número de fallecidos, contestó: "Tengo entendido que antes se confirmaron seis, pero parece que es probable que habrá más".



Hipkins detalló que muchos trabajadores por turnos se alojan en el hostal, lo que complica conocer el número exacto de personas que había en el edificio en el momento del incendio.



Seis personas fueron trasladadas al hospital, una de ellas en situación grave, señaló el servicio de ambulancia de la capital. Otras 15 personas fueron atendidas en el lugar.



Un portavoz de la policía dijo que esperan que el balance final de muertos sea "inferior a 10", pero que el número concreto sólo se conocerá cuando puedan acceder al edificio.



El primer ministro elogió el "esfuerzo increíble" de los bomberos por apagar el fuego y evacuar a las personas.



Prometió una "investigación a fondo" del desastre.



"Habrá oportunidad para determinar si este edificio cumplía con todas las reglas que debía, pero obviamente el foco en este momento es apoyar a nuestros bomberos", declaró Hipkins.



La policía dijo que la causa del incendio se desconoce y que trabajarían con los servicios de emergencia para determinar su origen.