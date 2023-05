Al menos tres muertos y nueve heridos deja tiroteo en EEUU

Al menos tres personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas este lunes en un tiroteo en Nuevo México, suroeste de Estados Unidos, informó la policía.



El sospechoso, de 18 años, "fue confrontado y falleció en la escena", informó el Departamento de Policía de Farmington, pequeña ciudad de Nuevo México a unos 340 kilómetros de la capital Santa Fe.



El jefe de la policía, Baric Crum, informó en una rueda de prensa que los oficiales que atendieron el llamado de un tiroteo activo en un barrio residencial encontraron "una escena caótica con un hombre disparándoles a individuos".



Cuatro oficiales lo confrontaron "y consiguieron detenerlo".



"El sospechoso está muerto, pero antes sabemos que sus acciones mataron a tres civiles", dijo Crum.



Otras nueve personas resultaron heridas, además de dos de los oficiales que actuaron en la escena.



"Ambos están recibiendo atención médica y están en condición estable", dijo Crum.



Una investigación fue abierta para aclarar los detalles del incidente.



"No sabemos si el sospechoso entró en alguna casa u otro tipo de información. Aún estamos intentando determinar esto", dijo Crum.



No fueron reveladas las edades o identificaciones de los fallecidos.



Más temprano, las escuelas adyacentes al lugar donde se produjo el tiroteo fueron cerradas, de acuerdo con las autoridades.



Este año se han registrado más de 220 tiroteos, de acuerdo con los números de la organización no gubernamental Archivos de la Violencia Armada.



Episodios de violencia armada son alarmantemente frecuentes en Estados Unidos, un país en el cual hay más armas que personas, y en donde los intentos de disminuir su proliferación encuentran siempre dura resistencia.