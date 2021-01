Alberto Fernández: "La pandemia dejó al descubierto las insuficiencias del capitalismo"

Escucha esta nota aquí

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, advirtió que la pandemia de coronavirus evidenció la necesidad de construir un "capitalismo humanitario" que priorice a las personas y no a la especulación, ya que solo de esta forma se podrá combatir la desigualdad que predomina, en particular, en América Latina.



"La pandemia es mucho más que una enfermedad que se ha cobrado vidas: ha dejado al descubierto las insuficiencias de un sistema, se llevó a economías enteras", dijo durante una conferencia magistral que ofreció en la sede de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en Santiago, como parte de la gira que comenzó el martes en Chile.



"Uno debe preguntarse cuán sólidas eran esas bases económicas que una vez parecieron ser imperceptibles. Dejó al descubierto aquello de lo que muchas veces habíamos hablado, el problema de la desigualdad, de la pobreza, las condiciones injustas a partir de las cuales se pretende que el mérito se haga valer", agregó.



El presidente convocó a reflexionar con profundidad en torno a los permanentes reclamos del ajuste del gasto público, luego de que la crisis sanitaria demostró que los Estados tuvieron que salir a socorrer a todos los sectores para que el derrumbe económico y social no fuera todavía más trágico.



"Las bases económicas no eran sólidas, las bases sociales eran débiles, la injusticia existía y quedó al descubierto. La desigualdad se expuso en su modo más perverso. En los últimos cuatro años discutimos cosas insólitas: si el cambio climático existía o no; si tenía sentido o no preservar el medio ambiente (...) nos lo hicieron discutir los cultores de la productividad capitalista que siempre nos generan enormes dolores sociales", explicó.



La pandemia, agregó, abre la oportunidad para modificar un modelo capitalista que solo generó una "perversa" distribución inequitativa de los ingresos.



"Hay que recrear un capitalismo más humanitario, este capitalismo en donde las fortunas se hacen en minutos simplemente por apostar a un bono pero que posterga a millones de seres humanos en el mundo. Ese capitalismo no tiene sentido, ha conducido a lo que el papa Francisco llama la teoría del descarte", dijo.