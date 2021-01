Alerta en China: detectaron coronavirus en helados

Escucha esta nota aquí

El coronavirus fue detectado en un helado producido en el este de China, lo que obligó al retiro del mercado de los paquetes con el mismo lote, según informó el Gobierno. Hasta el momento, no hubo indicios de que alguien se hubiera infectado por comer el producto.

La compañía Daqiaodao Food Co., Ltd., en Tianjin, cerca de Beijing, fue aislada y se realizaron pruebas a sus empleados para ver si contrajeron la infección, tal como precisaron las autoridades gubernamentales de la ciudad en un comunicado, según informan medios internacionales.

Más de 29.000 paquetes del lote no se habían vendido. Sin embargo, rastrearon alrededor de 390 paquetes que habían sido comercializados en Tianjin, y se dio aviso a las autoridades de otras partes sobre los envíos a sus zonas.

Los ingredientes incluían leche en polvo de Nueva Zelanda y suero en polvo de Ucrania, según explicaron los expertos, que aún intentan localizar cómo ocurrió el contagio de los productos.

Por su parte, el gobierno chino dejó entrever que la enfermedad, detectada por primera vez a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, llegó del exterior y destacó también el hallazgo de coronavirus en pescado y otros alimentos importados, no obstante, el escepticismo de científicos extranjeros.

Tras detectarse el virus, los 1.662 empleados de la compañía Daqiaodao Food Co., Ltd. fueron puestos en cuarentena y sometidos a hisopados; 700 dieron negativo y los otros resultados no se anunciaron hasta este domingo./ (Nota de El Clarín)