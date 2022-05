Alertan sobre riesgos cardiovasculares por uso alternado de cigarros normales y electrónicos

Escucha esta nota aquí

Está demostrado que fumar provoca infinidad de enfermedades graves. Casi una de cada cinco muertes en EE. UU. se deben a este mal hábito. ¿Pero, y si el tabaco se alterna con los cigarrillos electrónicos? Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), es igual de malo.

Fumar cigarrillos electrónicos y tradicionales (de combustión) no implica menos riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares que si solo se fuma tabaco tradicional, según un estudio publicado este viernes (06.05.2022) en la revista Circulation.

"Demostrar que el consumo dual tiene un riesgo similar al de fumar solo cigarrillos es importante, porque muchas personas lo combinan con cigarrillos electrónicos pensando que el riesgo es menor", explicó el autor principal del estudio Andrew C. Stokes, de la Universidad de Boston.

Una base de datos de todo tipo de fumadores

Los investigadores revisaron los datos del Estudio de Evaluación de la Población sobre el Tabaco y la Salud (PATH) de más de 24.000 adultos, de los cuales el 50% tenía 35 años o menos, y el 51% eran mujeres.

Los participantes se clasificaron en cuatro grupos: uno de 14.832 no fumadores (algunos de ellos ex fumadores o ex usuarios de cigarrillos electrónicos); otro de fumadores de cigarrillos electrónicos (822 personas); un tercer grupo de fumadores tradicionales (6.515 personas), y el cuarto con fumadores de ambos tipos de cigarrillos (1.858 personas).

No hay grandes diferencias entre los fumadores duales

Entre todos ellos, en los 12 meses anteriores al estudio, había más de 1.480 personas que habían sufrido una enfermedad cardiovascular y más de 500 casos de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular.

El estudio halló que, en comparación con fumadores de tabaco normal, quienes combinaban los cigarrillos tradicionales con los electrónicos no presentaban grandes diferencias en el riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular ni en el riesgo de un ataque cardíaco, una insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular.

"Muchos fumadores que intentan utilizar los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar el cigarrillo tradicional en realidad continúan utilizando ambos productos, convirtiéndose en usuarios duales, donde no vimos ninguna reducción del riesgo cardiovascular", insistió Stokes.

Los expertos advierten sobre uso de cigarrillos eléctricos

En comparación con el consumo exclusivo de cigarrillos tradicionales, los especialistas observaron que fumar solo cigarrillos electrónicos se asociaba con un 30%-40% menos de enfermedades cardiovasculares, aunque advirtieron que hacen falta más datos y tiempo de estudio.

"Es importante recordar que en el caso de los cigarrillos tradicionales, hicieron falta décadas de consumo y vigilancia para proporcionar la solidez de las pruebas que ahora tenemos y que confirman el daño altamente significativo de los cigarrillos de combustible", dijo Rose Marie Robertson, subdirectora científica de la Asociación Americana del Corazón.

"La gente debe saber que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina adictiva y sustancias químicas tóxicas que pueden tener efectos adversos sobre su sistema cardiovascular y su salud en general", agregó.

"Los cigarrillos electrónicos no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para dejar de fumar. Instamos a todas las personas que fuman y están interesadas en dejar de fumar a que hablen con sus médicos y su equipo de salud sobre otras opciones eficaces para dejar de fumar aprobadas por la FDA", concluyó Robertson.

Lea también Extra Twitch, una plataforma que crece entre los adolescentes y jóvenes de Bolivia Esta plataforma se inició en 2011, pero en Bolivia recién se empezó a activar hace un par de años, en gran parte gracias a la pandemia